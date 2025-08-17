Наш удивительный мир: бразильский биолог создаёт рай для птиц, а швейцарская компания создала гуманоидного робота, который помогает людямМурманская область представлена на всероссийском гастрономическом фестивале в Москве
Мурманская область. Арктика (16+)17.08.25 09:00

Подразделения группировки войск России освободили н.п. Колодези в ДНР и завершили освобождение н.п. Вороное Днепропетровской области

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 400 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая бронетранспортёр М113 производства США и два бронеавтомобиля «Kirpi» турецкого производства, пять пикапов, а также три орудия полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 16 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике танковой, двух механизированных, десантно-штурмовой, егерской бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Бояро-Лежачи, Новая Сечь, Садки, Степное, Храповщина и Юнаковка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Амбарное, Волчанск, Ильича, Казачья Лопань и Старица Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубицу М777 производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, десять складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий освободили населённый пункт Колодези Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированиям двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Боровская Андреевка, Купянск, Осиново, Песчаное, Петропавловка Харьковской области, Карповка, Шандриголово и Среднее Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, бронеавтомобиль «Mastiff» производства Великобритании, боевая бронированная машина «Новатор», 14 автомобилей, три артиллерийских орудия, четыре станции радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Белая Гора, Бересток, Иванополье, Константиновка, Майское, Новодмитровка, Северск, Серебрянка и Степановка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 220 военнослужащих, бронетранспортер М113 и два бронеавтомобиля «MaxxPro» производства США, пикап, пять орудий полевой артиллерии, в том числе два западного производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав» и «Квертус», а также склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, пехотной, десантно-штурмовой, штурмовой, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, бригады нацгвардии и формированиям «Иностранного легиона» в районах населённых пунктов Андреевка, Димитров, Красноармейск, Муравка, Новоалександровка, Родинское и Удачное Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 400 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая бронетранспортёр М113 производства США и два бронеавтомобиля «Kirpi» турецкого производства, пять пикапов, а также три орудия полевой артиллерии.

В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Восток» завершено освобождение населённого пункта Вороное Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Диброва, Ивановка, Левадное, Новониколаевка, Орестополь Днепропетровской области, Новодаровка Запорожской области и Камышеваха Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 215 военнослужащих, боевую бронированную машину, 11 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Берислав, Днепровское, Никольское, Садовое, Червоный Маяк Херсонской области и Степовое Запорожской области. Уничтожены свыше 80 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, десять автомобилей, пять станций радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов, военно-технического имущества, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 133 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США и 169 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
Елена
10.08.25 20:17
Спасибо сотрудникам канала, что оперативно отреагировали на проблему.
Комментарий к новости:Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии
SeVFloT83
07.08.25 11:48
Странное умозаключение. А как тогда наш прорыв на западном берегу залива - "Лавна" будет работать?
Комментарий к новости:ММТП сильно проигрывает восточным портам страны по транспортным расходам
