Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 400 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая бронетранспортёр М113 производства США и два бронеавтомобиля «Kirpi» турецкого производства, пять пикапов, а также три орудия полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 16 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике танковой, двух механизированных, десантно-штурмовой, егерской бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Бояро-Лежачи, Новая Сечь, Садки, Степное, Храповщина и Юнаковка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Амбарное, Волчанск, Ильича, Казачья Лопань и Старица Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубицу М777 производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, десять складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий освободили населённый пункт Колодези Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированиям двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Боровская Андреевка, Купянск, Осиново, Песчаное, Петропавловка Харьковской области, Карповка, Шандриголово и Среднее Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, бронеавтомобиль «Mastiff» производства Великобритании, боевая бронированная машина «Новатор», 14 автомобилей, три артиллерийских орудия, четыре станции радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Белая Гора, Бересток, Иванополье, Константиновка, Майское, Новодмитровка, Северск, Серебрянка и Степановка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 220 военнослужащих, бронетранспортер М113 и два бронеавтомобиля «MaxxPro» производства США, пикап, пять орудий полевой артиллерии, в том числе два западного производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав» и «Квертус», а также склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, пехотной, десантно-штурмовой, штурмовой, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, бригады нацгвардии и формированиям «Иностранного легиона» в районах населённых пунктов Андреевка, Димитров, Красноармейск, Муравка, Новоалександровка, Родинское и Удачное Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 400 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая бронетранспортёр М113 производства США и два бронеавтомобиля «Kirpi» турецкого производства, пять пикапов, а также три орудия полевой артиллерии.

В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Восток» завершено освобождение населённого пункта Вороное Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Диброва, Ивановка, Левадное, Новониколаевка, Орестополь Днепропетровской области, Новодаровка Запорожской области и Камышеваха Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 215 военнослужащих, боевую бронированную машину, 11 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Берислав, Днепровское, Никольское, Садовое, Червоный Маяк Херсонской области и Степовое Запорожской области. Уничтожены свыше 80 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, десять автомобилей, пять станций радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов, военно-технического имущества, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 133 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США и 169 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

Фото и видео: https://vk.com/mil