Подразделения группировки войск России освободили н.п. Красноярское в ДНР, Юрченково в Харьковской области, Могрица и Малая Слободка в Сумской

Подразделения группировки войск «Восток» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки противник потерял свыше 375 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 11 автомобилей и артиллерийское орудие.

Министерство обороны Российской Федерации 30 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Ночью 30 июля Вооружёнными Силами России был нанесён массированный удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования большой дальности, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности, телекоммуникационным и логистическим центрам в городах Киев, Львов, Ивано-Франковской, Ровенской и Днепропетровской областях, по сухогрузам в порту «Южный» и на переходе морем, доставлявшим грузы военного назначения.

Поражены в городе Киеве:

сборочное предприятие артиллерийско-стрелковой промышленности Киев (АО «Завод Маяк»), осуществляющее производство комплектующих, боевых частей, детонаторов и боеприпасов, а также стартовых ускорителей для ударных беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальностей типа FP-1,-2;

промышленное предприятие Киев (ПАО «Электротехнический завод»), производящее разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты средней дальности, в том числе мультикоптерного типа.

Поражены в городе Львове:

ремонтное предприятие авиационной промышленности Львов (ООО «Львовский авиационный завод «ЛДАРЗ»), занимающееся производством, ремонтом и обслуживанием турбореактивных двигателей, используемых в крылатых ракетах наземного базирования FP-5 «Фламинго», а также беспилотных летательных аппаратах большой и средней дальности»;

ракетный агрегатно-детальный завод Львов-1 (ГП «Львовский государственный завод «ЛОРТА»), осуществляющее производство бортовой электроники для ракет различных модификаций, а также радиолокационных систем для управляемых ракет большой дальности «Нептун-МД» и аналога ЗРК С-300 (проект «Клон»).

Поражены в Ивано-Франковской области:

промышленное предприятие Калуш (ООО «СКБ ОВТ»), участвующее в производстве и хранении крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго», оперативно-тактических ракет FP-7,-9 и управляемых ракет большой дальности «Нептун-МД», а также осуществляющее испытания боевых частей для оперативно тактических ракет «Гром-2»;

промышленное предприятие Калуш (ООО «НЕФТЕМАШ»), участвующее в производстве крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго», а также осуществляющее хранение и распределение комплектующих для них, в том числе, поставляемых западными странами.

В Ровенской области поражен

Химический завод Ровно (ОАО «РОВНОАЗОТ»), производящий комплектующие агрегатов и компоненты ракетного топлива для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго», оперативно-тактических ракет FP-7,-9 и оперативно тактических ракет «Гром-2».

В Днепропетровской области поражено

агрегатно-детальное предприятие судостроительной промышленности Кривой Рог (ООО «Криворожский турбовентиляторный завод «Аквапласт»), осуществляющий разработку, сборку, модернизацию и хранение ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров. В кооперации с ООО «Энергомехкомплект» производит и ремонтирует буксируемые и самоходные гаубицы, в том числе из иностранных комплектующих.

В Одесской области в порту «Южный» поражен сухогруз, доставивший грузы военного назначения.

Кроме того, южнее и восточнее Одессы нанесено поражение двум сухогрузам, доставлявшим вооружение и военное имущество в порты «Одесса» и «Черноморск».

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Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населёнными пунктами Юрченково Харьковской области, Могрица и Малая Слободка Сумской области. Нанесено поражение живой силе и технике мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Кияница, Уланово, Рыжевка, Иволжанское, Угроеды Сумской области и города Сумы. В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Карасевка, Ивашкино, Цуповка, Колодезное, Приколотное, Петропавловка и Белый Колодезь Харьковской области. ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Щуровка, Аркадевка, Нечволодовка Харьковской области, Райгородок, Донецкое, Яцковка и Старый Караван Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 18 автомобилей, орудие полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Молочарка, Николаевка, Никаноровка, Веролюбовка, Николайполье, Алексеево-Дружковка и Славянск Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял до 155 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и 31 автомобиль.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населённый пункт Красноярское Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и трёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Новониколаевка, Анновка, Водянское, Матяшево, Сергеевка и Доброполье Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили до 350 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и 11 автомобилей.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике трёх десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Малиновка, Романки, Подгавриловка, Коломийцы Днепропетровской области, Зарница, Долинка и Червоный Яр Запорожской области. Противник потерял свыше 375 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 11 автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Орехов, Малокатериновка и Преображенка Запорожской области. Уничтожены до 40 военнослужащих, 11 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Печора», нанесено поражение складам вооружения, боеприпасов и горючего, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 143-х районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 712 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

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