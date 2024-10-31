Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 520 военнослужащих, бронетранспортёр М113 и 155-мм гаубица М777 производства США, боевая бронированная машина «Казак», семь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и два склада боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 30 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 3-й, 116-й бригад теробороны, 4 и 5 пограничных отрядов погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Шестаково, Волчанск, Одноробовка и Гоптовка Харьковской области. Отражено две контратаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Потери противника составили до 70 военнослужащих, четыре автомобиля и три 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» освободили населённый пункт Кругляковка Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 63-й, 92-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Петропавловка, Берестовое Харьковской области, Надия Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Отражено пять контратак штурмовых групп 14-й механизированной, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии. Противник потерял до 410 военнослужащих, две боевые машины пехоты, боевую бронированную машину «Казак», шесть пикапов, 152-мм орудие Д-20, 105-мм орудие М119 производства США, 122-мм реактивную систему залпового огня «Верба», станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Уничтожено пять полевых складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 30-й, 33-й, 54-й, 72-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 143-й пехотной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Александро-Шультино, Зализнянское, Сухие Ялы, Часов Яр, Марково, Дальнее, Романовка, Курахово, Никифоровка, Резниковка, Северск и Славянск Донецкой Народной Республики. Отражено две контратаки подразделений 24-й и 28-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника составили до 520 военнослужащих, бронетранспортёр М113 и 155-мм гаубица М777 производства США, боевая бронированная машина «Казак», семь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили населённый пункт Селидово Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике 114-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 109-й и 122-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Проминь, Розовка, Лысовка, Вишневое, Ленинское, Дружба, Александрополь и Димитров Донецкой Народной Республики. Отражено 10 контратак формирований 93-й, 100-й механизированных бригад, 49-го штурмового батальона ВСУ, 35-й и 37-й бригад морской пехоты. Противник потерял до 515 военнослужащих, бронетранспортёр, две боевые бронированные машины, три автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 21-й бригады нацгвардии и 35-й бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Равнополь и Октябрь Донецкой Народной Республики. Отражено две контратаки формирований 425 штурмового батальона ВСУ и 113-й бригады теробороны. Потери противника составили до 115 военнослужащих, танк, восемь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 110-й, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Белогорье Запорожской области, Никольское, Токаревка и Отрадокаменка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов; нефтебазе, используемой для обеспечения топливом подразделений ВСУ на запорожском и южно-донецком направлениях, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации, скоплениям живой силы и военной техники противника в 147 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США, управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции и 67 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

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