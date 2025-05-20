Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 455 военнослужащих, три пикапа, а также произведенные в США: боевая машина пехоты «Bradley», два бронетранспортёра М113 и бронемашина «MaxxPro».

Министерство обороны Российской Федерации 19 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий освободили населённый пункт Марьино Сумской области. Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Пролетарское, Павловка, Атинское, Рыжевка, Садки и Юнаковка Сумской области.

На Харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Бологовка и Волчанск Харьковской области. Потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Купянск, Соболевка, Глущенково, Новый Мир, Новоосиново Харьковской области, Редкодуб, Ямполь, Карповка, Кировск Донецкой Народной Республики и Новоегоровка Луганской Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая бронетранспортёр М113 производства США, пять автомобилей, артиллерийское орудие западного производства, станцию радиоэлектронной борьбы «Кракен», а также склад боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Серебрянка, Северск, Часов Яр, Марково, Ступочки, Предтечино, Миньковка, Григоровка, Дылеевка и Верхнекаменское Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 210 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортёра М113 и два бронеавтомобиля HMMWV производства США. Уничтожены пять пикапов, артиллерийское орудие, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождён населенный пункт Новооленовка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Разино, Красноармейск, Гродовка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Петровского, Новоэкономическое, Новосергеевка, Ульяновка и Коптево Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 455 военнослужащих, три пикапа, а также произведенные в США: боевая машина пехоты «Bradley», два бронетранспортёра М113 и бронемашина «MaxxPro».

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Новоукраинка, Новополь, Запорожье, Александроград, Ялта, Зеленое Поле Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Червоное Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 150 военнослужащих, четыре автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Блакитное, Новоандреевка, Павловка Запорожской области и Отрадокаменка Херсонской области. Уничтожены до 30 военнослужащих, автомобиль, три склада боеприпасов и материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам боеприпасов и материально-технического имущества, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 142-х районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб «JDAM» производства США и 127 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

Фото и видео: https://vk.com/mil