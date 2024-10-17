Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение формированиям ВСУ. Отразили семь контратак подразделений 81-й аэромобильной и 54-й механизированной бригад ВСУ. Потери противника составили до 710 военнослужащих, два пикапа и 155-мм гаубица М777 производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 16 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной и 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Липцы, Большие и Малые Проходы Харьковской области. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожен склад беспилотных летательных аппаратов.

Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных наступательных действий освободили населённый пункт Невское Луганской Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике 43-й, 44-й, 53-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов КУПЯНСК, Новоосиново, Берестовое, Зеленый Гай и Глушковка Харьковской области. Отражено пять контратак штурмовых групп 14-й, 54-й, 28-й механизированных и 3-й танковой бригад ВСУ. Противник потерял свыше 430 военнослужащих, танк, два автомобиля, 122-мм гаубицу Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Уничтожен склад с боеприпасами.

Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 28-й механизированной, 46-й аэромобильной, 5-й штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ильинка, Курахово, Дылеевка, Иванополье, Константиновка и Елизаветовка Донецкой Народной Республики. Отразили семь контратак подразделений 81-й аэромобильной и 54-й механизированной бригад ВСУ. Потери противника составили до 710 военнослужащих, два пикапа и 155-мм гаубица М777 производства США.

Подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Красный Яр Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике 67-й, 150-й механизированных, 59-й мотопехотной бригад ВСУ, 101-й, 111-й бригад теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Вишневое, Новоселидовка, Дзержинск, Воздвиженка, Селидово и Сухая Балка Донецкой Народной Республики. Отражено 10 контратак штурмовых групп 23-й, 100-й, 157-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 142-й пехотной бригад, 78-го десантно-штурмового полка, 49-го, 425-го штурмовых батальонов ВСУ и 38-й бригады морской пехоты. Противник потерял до 465 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Козак» и «Kirpi» турецкого производства, четыре автомобиля, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 110-й и 129-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Темировка Запорожской области, Доброволье и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 152-й егерской бригады ВСУ. Потери противника составили до 100 военнослужащих, три автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 31-й, 65-й механизированных, 141-й пехотной бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Каменское, Орехов, Малая Токмачка Запорожской области, Крещеновка и Золотая Балка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, девять автомобилей, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Мандат-Б1Э» и склад с боеприпасами.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожен склад безэкипажных катеров, а также нанесено поражение: инфраструктуре военного аэродрома, двум предприятиям: по изготовлению взрывчатых веществ и боеприпасов, обеспечивавшему топливом ВСУ нефтеперерабатывающему заводу, установкам берегового противокорабельного ракетного комплекса «Нептун» и зенитного ракетного комплекса «С-200», а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 138 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито три реактивных снаряда «HIMARS» производства США и 56 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

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