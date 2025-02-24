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Мурманская область. Арктика (16+)24.02.25 09:00

Подразделения группировки войск России освободили н.п. Новоандреевка и Улаклы ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял до 365 военнослужащих, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины «Козак», пять автомобилей и три артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 23 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Волчанск и Золочев Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, два артиллерийских орудия, включая 155 мм гаубицу М777 производства США.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Купянск, Двуречная, Песчаное, Шийковка, Загоруйковка, Новая Кругляковка, Староверовка, Зеленый Гай Харьковской области, Ямполовка и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 190 военнослужащих, два бронетранспортёра М113 производства США, один бронетранспортёр VAB производства Франции, пять автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, из них два производства стран НАТО. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Нота» и склад боеприпасов. Ъ

В результате решительных наступательных действий подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Улаклы Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированиям шести механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Дроновка, Верхнекаменское, Новомарково, Белогоровка, Часов Яр, Ступочки и Константиновка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 165 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, четыре автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция разведки и два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» завершили освобождение населённого пункта Новоандреевка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Котлино, Зверево, Сергеевка, Ленина, Березовка, Шевченко, Удачное, Успеновка и Андреевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 365 военнослужащих, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины «Козак», пять автомобилей и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Константинополь, Разлив, Богатырь, Комар, Бурлацкое Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили свыше 150 военнослужащих, боевая бронированная машина «Новатор», пять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, горно-штурмовой бригад и трёх бригад береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Республиканец, Высокое, Садовое, Днепровское Херсонской области, Лобковое и Новоданиловка Запорожской области. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам проведения сборов руководящего состава ВСУ и подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, складам горючего, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито четыре управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США и 73 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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