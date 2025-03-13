Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял более 445 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США и бронетранспортёр VAB производства Франции, американский бронеавтомобиль HMMWV и боевую бронированную машину «Казак», четыре автомобиля и семь артиллерийских орудий, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства.

Министерство обороны Российской Федерации 12 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Казачья Лопань, Новая Казачья и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Бугаевка Харьковской области, Новое, Дробышево и Редкодуб Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 230 военнослужащих, три автомобиля, два орудия полевой артиллерии, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск в результате решительных действий освободили населённый пункт Новомарково Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, горно-штурмовой, двух аэромобильных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Северск, Николаевка, Резниковка, Часов Яр, Дружба, Константиновка, Крымское, Предтечино и Розовка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 250 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, пять пикапов, орудие полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой, двух егерских бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Зверево, Срибное, Удачное, Песчаное, Успеновка, Новопавловка, Шевченко и Красноармейск Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 445 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США и бронетранспортёр VAB производства Франции, американский бронеавтомобиль HMMWV и боевую бронированную машину «Казак», четыре автомобиля и семь артиллерийских орудий, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства.

Подразделения группировки войск «Восток» активными действиями освободили населённый пункт Днепроэнергия Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Отрадное, Богатырь, Комар и Разлив Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, включая две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Caesar» производства Франции и «Богдана».

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Новоданиловка Запорожской области, Антоновка, Червоный Маяк и Никольское Херсонской области. Уничтожены до 40 военнослужащих ВСУ, бронетранспортёр М113 производства США, шесть автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры, транспортному судну, перевозившему боеприпасы, цехам изготовления, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники вооружённых формирований ВСУ и иностранных наёмников в 152 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито три управляемые авиационные бомбы «JDAM» и реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США, а также 91 беспилотный летательный аппарат самолетного типа».

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