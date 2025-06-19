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Мурманская область. Арктика (16+)19.06.25 09:00

Подразделения группировки войск России освободили н.п. Новониколаевка Сумской области и Долгенькое Харьковской области

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 490 военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортёра М113 производства США, семь боевых бронированных машин, четыре автомобиля и два орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана».

Министерство обороны Российской Федерации 18 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Новониколаевка Сумской области. Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники трёх механизированных, мотопехотной, егерской, трёх десантно-штурмовых бригад, десантно-штурмового и двух штурмовых полков ВСУ, а также центра сил специальных операций ГУР в районах населённых пунктов Новая Сечь, Андреевка, Алексеевка, Конотоп, Ленинское, Варачино, Могрица, Садки, Рыжевка, Бессаловка и Кондратовка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и пяти бригад теробороны в районах населённых пунктов Волчанск, Комиссарово, Уды и Гатище Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 165 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, шесть орудий полевой артиллерии, два склада боеприпасов и склад материально-технических средств.

В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобождён населённый пункт Долгенькое Харьковской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, полка беспилотных летательных аппаратов ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Богуславка, Шийковка, Песчаное, Новосергеевка, Купянск, Ковшаровка Харьковской области и Кировск Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 220 военнослужащих, бронеавтомобиль «Казак», восемь автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике восьми механизированных, горно-штурмовой, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Северск, Звановка, Серебрянка, Пазено, Иванополье, Выемка, Миньковка, Федоровка, Дылеевка, Александро-Калиново, Клебан-Бык и Константиновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 175 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии и четыре пикапа. Уничтожен склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, десантно-штурмовой, егерской, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Петровского, Димитров, Новониколаевка, Гродовка, Красноармейск и Новоторецкое Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 490 военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортёра М113 производства США, семь боевых бронированных машин, четыре автомобиля и два орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана».

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Веселое Донецкой Народной Республики, Гуляйполе, Полтавка и Темировка Запорожской области. ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, три артиллерийских орудия, в том числе 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и четырёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Каменское, Малая Токмачка, Новоандреевка Запорожской области, Отрадокаменка, Белозерка и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 80 военнослужащих противника, 15 автомобилей, орудие полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение цехам производства и сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, местам их хранения, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 147 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы «JDAM» и семь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, а также 236 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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