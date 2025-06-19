Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 490 военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортёра М113 производства США, семь боевых бронированных машин, четыре автомобиля и два орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана».

Министерство обороны Российской Федерации 18 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Новониколаевка Сумской области. Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники трёх механизированных, мотопехотной, егерской, трёх десантно-штурмовых бригад, десантно-штурмового и двух штурмовых полков ВСУ, а также центра сил специальных операций ГУР в районах населённых пунктов Новая Сечь, Андреевка, Алексеевка, Конотоп, Ленинское, Варачино, Могрица, Садки, Рыжевка, Бессаловка и Кондратовка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и пяти бригад теробороны в районах населённых пунктов Волчанск, Комиссарово, Уды и Гатище Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 165 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, шесть орудий полевой артиллерии, два склада боеприпасов и склад материально-технических средств.

В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобождён населённый пункт Долгенькое Харьковской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, полка беспилотных летательных аппаратов ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Богуславка, Шийковка, Песчаное, Новосергеевка, Купянск, Ковшаровка Харьковской области и Кировск Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 220 военнослужащих, бронеавтомобиль «Казак», восемь автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике восьми механизированных, горно-штурмовой, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Северск, Звановка, Серебрянка, Пазено, Иванополье, Выемка, Миньковка, Федоровка, Дылеевка, Александро-Калиново, Клебан-Бык и Константиновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 175 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии и четыре пикапа. Уничтожен склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, десантно-штурмовой, егерской, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Петровского, Димитров, Новониколаевка, Гродовка, Красноармейск и Новоторецкое Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 490 военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортёра М113 производства США, семь боевых бронированных машин, четыре автомобиля и два орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана».

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Веселое Донецкой Народной Республики, Гуляйполе, Полтавка и Темировка Запорожской области. ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, три артиллерийских орудия, в том числе 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и четырёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Каменское, Малая Токмачка, Новоандреевка Запорожской области, Отрадокаменка, Белозерка и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 80 военнослужащих противника, 15 автомобилей, орудие полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение цехам производства и сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, местам их хранения, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 147 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы «JDAM» и семь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, а также 236 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

Фото и видео: https://vk.com/mil