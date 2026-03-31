Подразделения группировки войск России освободили н.п. Новоосиново в Харьковской области и Луговское в Запорожской

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. за сутки потери украинских вооружённых формирований составили свыше 415 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 30 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Мирополье, Новодмитровка, Новая Сечь и Вольная Слобода Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Избицкое, Шевченково, Терновая и Покаляное Харьковской области. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, три боевые бронированные машины и девять автомобилей. Уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и пять складов материальных средств.

Подразделениями группировки войск «Запад» в результате решительных действий освобождён населённый пункт Новоосиново Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Благодатовка, Синичино, Боровая Харьковской области, Красный Лиман, Старый Караван и Щурово Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля, три артиллерийских орудия и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной бригад, отдельного центра сил специальных операций ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Алексеево-Дружковка, Константиновка, Никоноровка, Малая Пискуновка, Крестище и Краматорск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 155 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, в том числе два западного производства и три станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов и пять складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны в районах населённых пунктов Сергеевка, Доброполье, Марьевка, Светлое, Красноярское Донецкой Народной Республики, Межевая и Гавриловка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 415 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате активных действий освободили населённый пункт Луговское Запорожской области. Нанесено поражение формированиям штурмовой, трёх десантно-штурмовых бригад, пяти штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Великомихайловка, Покровское, Добропасово, Богодаровка, Писанцы Днепропетровской области, Долинка, Воскресенка, Зоревка, Воздвижевка, Марьяновка и Любицкое Запорожской области. Противник потерял более 275 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Орехов и Димитрово Запорожской области. Уничтожены до 60 военнослужащих, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение авиационной технике на военных аэродромах, объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 162 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб, три управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 312 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

 

Последние комментарии

51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
