Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили более 500 военнослужащих, два бронеавтомобиля «Казак», три пикапа и четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку AS-90 производства Великобритании.

Министерство обороны Российской Федерации 22 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение скоплениям живой силы и техники пяти механизированных, десантно-штурмовой бригад, десантно-штурмового и четырех штурмовых полков ВСУ, бригады теробороны а также отряда спецназначения «Химера» ГУР в районах населённых пунктов Павловка, Андреевка, Хотень, Запселье, Новая Сечь, Яблоновка, Бессаловка, Кондратовка, Садки и Рыжевка Сумской области. Потери ВСУ составили свыше 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Петровское Харьковской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Гороховатка, Новая Кругляковка, Песчаное, Купянск Харьковской области и Кировск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 210 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, шесть пикапов, четыре станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады спецназначения «Азов» в районах населённых пунктов Северск, Славянск, Каленики, Семеновка, Белокузьминовка, Ильиновка, Дылеевка, Краматорск, Клебан-Бык и Константиновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 140 военнослужащих, боевую бронированную машину, артиллерийское орудие и пять автомобилей. Уничтожено три склада боеприпасов и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям восьми механизированных, горно-штурмовой, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Петровского, Дачное, Новопавловка, Ленина, Красноармейск и Новоторецкое Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 500 военнослужащих, два бронеавтомобиля «Казак», три пикапа и четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку AS-90 производства Великобритании.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате успешных действий завершили освобождение населённого пункта Перебудова Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Новохатское, Зеленый Гай и Червоная Зирка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Степногорск, Каменское, Малая Токмачка Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 70 военнослужащих, девять автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и два склада материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, цехам производства и сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, местам их хранения, складам боеприпасов и горючего, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников в 143 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб «JDAM» и два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США, а также 164 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

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