За сутки в зоне ответственности группировки войск «Центр» России потери противника составили до 490 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 17 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий освободили населённый пункт Двуречанское Харьковской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных и егерской бригад ВСУ в районах населённых пунктов Алексеевка, Катериновка, Кондратовка, Новая Сечь и Шевченково Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной, механизированной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Жовтневое, Колодезное и Малиновка Харьковской области. ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Куриловка, Петропавловка, Путниково Харьковской области и Дроновка Донецкой Народной Республики. Штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе населённого пункта Купянск Харьковской области.

В течение суток сорваны две попытки проведения контратак подразделениями 125-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Благодатовка Харьковской области и 15-й бригады нацгвардии в районе населённого пункта Великая Шапковка Харьковской области, пытавшихся деблокировать окруженные подразделения. В результате огневого поражения уничтожены до 50 украинских военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, боевая бронированная машина «Senator» канадского производства, четыре станции радиоэлектронной борьбы и семь автомобилей. Всего в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили до 230 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании. Уничтожены четыре склада боеприпасов и 10 станций радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск в результате решительных действий освободили населённый пункт Платоновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Константиновка, Райгородок и Северск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, орудие полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Артемовка, Белицкое, Гришино, Кучеров Яр, Новоалександровка, Октябрьское, Родинское, Торское Донецкой Народной Республики, Демурино и Ивановка Днепропетровской области. В населённом пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в Центральном микрорайоне и в западной части микрорайона Горняк, а также на территории западной промзоны. Продолжается зачистка от украинских боевиков населённого пункта Ровное Донецкой Народной Республики.

Отражено пять атак подразделений 425-го штурмового полка «Скала» и 32-й механизированной бригады ВСУ из района населённого пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожены до 25 украинских военнослужащих и боевая бронированная машина.

В населённом пункте Димитров Донецкой Народной Республики подразделения 51-й армии продолжают наступательные действия в микрорайоне Восточный и южной части города. Штурмовые группы 5-й мотострелковой бригады ведут успешные боевые действия в районе микрорайона Западный. Освобождено более 30 зданий. За сутки на красноармейском направлении уничтожены до 290 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа и орудие полевой артиллерии.

Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери противника составили до 490 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» в результате решительных действий освободили населённый пункт Гай Днепропетровской области. Нанесено поражение формированиям штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Остаповское, Радостное Днепропетровской области, Воздвижевка и Червоное Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 215 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Белогорье, Орехов и Степногорск Запорожской области. Уничтожены свыше 80 военнослужащих, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и пять складов материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса и железнодорожной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наемников в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны уничтожено 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

***

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 42-й гвардейской Евпаторийской Краснознаменной мотострелковой дивизии с освобождением населённого пункта Малая Токмачка Запорожской области.

«Вами сделан серьезный шаг к Победе и достижению целей специальной военной операции. Нет сомнения, что далее последуют новые успехи», – сказано в телеграмме Министра обороны РФ.

Глава российского военного ведомства отметил, что военнослужащие соединения, проявляя стойкость и упорство, мастерство и выучку, продолжают славные традиции героев и бойцов прошлых лет, достигая высоких результатов при выполнении боевых задач.

«Сегодня, взламывая оборону противника и занимая более выгодные рубежи, 70 и 270 мотострелковые полки уверенно продвигаются вперед на Ореховском направлении», – подчеркнул Андрей Белоусов.

Министр обороны России поблагодарил военнослужащих дивизии за верность Отечеству и присяге».

