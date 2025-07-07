Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили более 390 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, семь пикапов и четыре артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 6 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» в Сумской области улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков, батальона беспилотных систем ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Рыжевка, Кондратовка, Писаревка, Храповщина, Юнаковка, Садки, Варачино и Андреевка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Волчанск, Охримовка, Волчанские Хутора, Гатище и Приколотное Харьковской области. ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 11 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожен склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» в результате решительных действий освободили населённый пункт Соболевка Харьковской области. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Глушковка, Новосергеевка, Купянск, Низшее Соленое Харьковской области, Карповка, Торское и Дробышево Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Николаевка, Звановка, Северск, Миньковка, Серебрянка, Федоровка, Часов Яр и Щербиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 115 военнослужащих, автомобиль, пять орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, воздушно-десантной, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад теробороны, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Владимировка, Новоэкономическое, Суворово, Красноармейск, Родинское, Димитров, Гродовка Донецкой Народной Республики и Дачное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 390 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, семь пикапов и четыре артиллерийских орудия.

В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобождён населенный пункт Поддубное Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Полтавка, Ольговское, Малиновка Запорожской области, Воскресенка, Новополь и Карла Маркса Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, трёх бригад береговой обороны ВСУ и четырёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Каменское, Плавни, Белогорье, Новоандреевка Запорожской области, Ольговка и Садовое Херсонской области. Уничтожены свыше 70 военнослужащих ВСУ, три автомобиля, орудие полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, четыре склада материальных средств и склад горючего.

Силами дальней и оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре авиационной базы, предприятию по производству комплектующих для ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам боеприпасов, цехам сборки и местам хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наёмников в 141 районе.

Силами Черноморского флота уничтожено три безэкипажных катера в акватории Чёрного моря.

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 298 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

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