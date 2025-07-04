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Мурманская область. Арктика (16+)04.07.25 09:00

Подразделения группировки войск России освободили н.п. Разино ДНР и Меловое Харьковской области

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV производства США, шесть автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 3 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» в Сумской области улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, трёх штурмовых полков ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Бессаловка, Кондратовка, Алексеевка, Садки, Юнаковка и Андреевка Сумской области.

На Харьковском направлении в результате решительных действий освобождён населённый пункт Меловое Харьковской области. Нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Охримовка, Волчанские Хутора и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 240 военнослужащих, три автомобиля, пять орудий полевой артиллерии и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Петровка, Купянск, Песчаное и Березовка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая бронетранспортёр М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США, 13 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Серебрянка, Часов Яр, Предтечино, Щербиновка, Бондарное, Федоровка, Миньковка, Северск и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 140 военнослужащих, три пикапа, склад горючего и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» в ходе активных действий освободили населённый пункт Разино Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, егерской, воздушно-десантной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, трёх бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Димитров, Красноармейск, Гродовка, Петровского, Бойковка Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Дачное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV производства США, шесть автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Поддубное, Воскресенка, Зеленое Поле Донецкой Народной Республики, Ольговское, Полтавка, Темировка и Гуляйполе Запорожской области. ВСУ потеряли более 180 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Малая Токмачка, Новоандреевка Запорожской области, Токаревка, Антоновка и Садовое Херсонской области. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, цеху сборки и складу хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, месту стоянки реактивных систем залпового огня «HIMARS» производства США, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наёмников в 137 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 169 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В акватории Чёрного моря уничтожен безэкипажный катер противника». 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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