За сутки в зоне ответственности группировки войск «Центр» России потери противника составили до 470 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США и станция радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 16 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям егерской бригады и батальона беспилотных систем ВСУ в районах населённых пунктов Катериновка, Алексеевка, Великая Чернетчина и Храповщина Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной, тяжёлой механизированной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Революционное, Жовтневое, Малиновка, Колодезное и Старый Салтов Харьковской области. ВСУ потеряли до 125 военнослужащих и четыре автомобиля. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Петропавловка, Куриловка, Путниково Харьковской области и Дроновка Донецкой Народной Республики. Штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе населённого пункта Купянск Харьковской области. В течение суток отражено две атаки подразделений 151-ой механизированной бригады ВСУ 1-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Осиново и Западное Харьковской области с целью деблокирования окруженных украинских формирований. Противник потерял до 10 боевиков и пикап. В результате огневого поражения на Купянском направлении уничтожены до 50 украинских военнослужащих, два миномета, станция радиоэлектронной борьбы и пять автомобилей. Всего в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили до 230 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 19 автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня АРR-40 румынского производства, два артиллерийских орудия, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США. Уничтожены четыре склада боеприпасов, станция радиоэлектронной разведки «Пластун» и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Райгородок и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 80 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, трёх десантно-штурмовых, двух егерских бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Артемовка, Родинское, Октябрьское, Новоалександровка, Кучеров Яр, Белицкое, Торецкое, Гришино Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Ивановка Днепропетровской области. В населённом пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории западной промзоны. Ведётся зачистка от украинских боевиков населённого пункта Ровное Донецкой Народной Республики.

Отражено шесть атак подразделений 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ из района населённого пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Пресечена попытка подразделения 155-й механизированной бригады ВСУ вырваться из кольца окружения в северном направлении. Уничтожены до 30 украинских военнослужащих и боевая машина пехоты.

В населённом пункте Димитров Донецкой Народной Республики подразделения 51-й армии продолжают наступательные действия в микрорайоне Восточный и южной части города. Штурмовые группы 5-й мотострелковой бригады вплотную подошли к микрорайону Западный. Освобождено 33 здания. За сутки на красноармейском направлении уничтожены до 280 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина «Казак» и 155-мм гаубица М777 производства США.

Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери противника составили до 470 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» в результате решительных действий освободили населённый пункт Ровнополье Запорожской области. Нанесено поражение формированиям двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Гуляйполе, Покровское Запорожской области, Герасимовка и Орлы Днепропетровской области. ВСУ потеряли свыше 235 военнослужащих, бронетранспортёр, 14 автомобилей, артиллерийское орудие и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» завершили освобождение населённого пункта Малая Токмачка Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике тяжёлой механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Малокатериновка, Орехов и Степногорск Запорожской области. Уничтожены свыше 110 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, 14 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены две пусковые установки подвижного берегового ракетного комплекса «Нептун», боевая машина реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США, нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса, обеспечивающим функционирование предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цеху по сборке беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 141 районе.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба, четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 197 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

Фото и видео: https://vk.com/mil