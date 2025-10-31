Подразделения группировки войск России освободили н.п. Садовое в Харьковской области и Красногорское в Запорожской

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Сорвано девять попыток противника атаковать позиции наших войск и вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях, а также пресечена очередная попытка деблокировать окруженную группировку ВСУ со стороны населённого пункта Гришино Донецкой Народной Республики. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери противника составили до 510 военнослужащих, бронетранспортёр «Буцефал», два бронеавтомобиля, три пикапа и орудие полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 30 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России ночью 30 октября Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим их работу, и военным аэродромам. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Павловка, Андреевка и Кондратовка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Волчанск и Волчанские Хутора Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 220 военнослужащих, два танка, бронетранспортёр, 13 автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, а также склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Садовое Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Кучеровка, Ковшаровка, Куриловка Харьковской области, Красный Лиман и Дробышево Донецкой Народной Республики. В населенном пункте Купянск Харьковской области и на левом берегу реки Оскол штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ. Пресечены две попытки 92-й штурмовой бригады ВСУ провести контратаки со стороны населённого пункта Петровка Харьковской области для деблокирования окруженных подразделений противника. Также в результате огневого поражения уничтожена штурмовая группа 144-й механизированной бригады ВСУ, пытавшаяся восстановить контроль над переправой через реку Оскол в районе населённого пункта Садовое Харьковской области.

Подразделения 1-й танковой армии продолжают проведение зачистки от разрозненных групп противника населённых пунктов Петропавловка и Куриловка Харьковской области. В районе юго-восточной окраины населённого пункта Петропавловка Харьковской области при попытке 12 военнослужащих 14-й бригады ВСУ сдаться в плен, противник сбросами с FPV-дронов уничтожил девять своих солдат, троих боевиков удалось вывести в безопасное место. За сутки в районе населённого пункта Купянск Харьковской области уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ и шесть единиц военной техники, в том числе самоходная артиллерийская установка и два пикапа.

Всего в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили до 230 военнослужащих, три бронеавтомобиля, 23 автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, пять станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Платоновка, Северск, Закотное, Дроновка и Петровское Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 180 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 22 автомобиля, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Новоподгородное, Лозовое, Ивановка, Новопавловка Днепропетровской области, Доброполье, Родинское, Торецкое, Новониколаевка и Белицкое Донецкой Народной Республики. В населённом пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе железнодорожного вокзала. Кроме того, продолжена зачистка от украинских боевиков территории населённого пункта Гнатовка Донецкой Народной Республики.

Сорвано девять попыток противника атаковать позиции наших войск и вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях, а также пресечена очередная попытка деблокировать окруженную группировку ВСУ со стороны населённого пункта Гришино Донецкой Народной Республики.

Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжили сжимать кольцо окружения группировки противника с востока, расширив зону контроля в северной и юго-восточной частях населённого пункта Димитров Донецкой Народной Республики. За сутки в данном районе уничтожены более 180 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два пикапа.

Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери противника составили до 510 военнослужащих, бронетранспортер «Буцефал», два бронеавтомобиля, три пикапа и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Красногорское Запорожской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Даниловка, Нечаевка Днепропетровской области, Веселое, Сладкое, Новое и Успеновка Запорожской области. ВСУ потеряли до 265 военнослужащих, боевую бронированную машину, 19 автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США и 122 мм гаубицу Д-30.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Антоновка Херсонской области, Орехов и Преображенка Запорожской области. Уничтожены до 80 военнослужащих, два артиллерийских орудия, 13 автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение местам сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам железнодорожной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам хранения ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 192 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

