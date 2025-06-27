Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 545 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, из них два бронеавтомобиля HMMWV производства США, 12 пикапов и четыре орудия полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М777 американского производства.

Министерство обороны Российской Федерации 26 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Новая Сечь, Соляники, Храповщина, Варачино, Юнаковка и Садки Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Уды, Ивашки и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли более 185 военнослужащих, боевую бронированную машину, девять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Сеньково, Бологовка, Путниково, Соболевка, Купянск, Ольговка Харьковской области, Карповка и Зеленая Долина Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 240 военнослужащих, танк, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Северск, Серебрянка, Васюковка, Переездное, Звановка, Плещеевка, Часов Яр, Иванополье и Ильича Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, в том числе 155 мм гаубицу М114 производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и горючего.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Новосергеевка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, трёх бригад морской пехоты, бригады нацгвардии и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населённых пунктов Красноармейск, Димитров, Маяк, Московское, Муравка и Удачное Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 545 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, из них два бронеавтомобиля HMMWV производства США, 12 пикапов и четыре орудия полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М777 американского производства.

В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобождён населённый пункт Шевченко Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Червоная Зирка, Камышеваха, Воскресенка Донецкой Народной Республики и Сладкое Запорожской области. ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Малые Щербаки, Каменское Запорожской области, Ингулец и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 75 военнослужащих ВСУ, восемь автомобилей, артиллерийское орудие, три станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение радиолокационным станциям противовоздушной обороны, цехам производства, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации вооружённых формирований ВСУ и иностранных наёмников в 152 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 205 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

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