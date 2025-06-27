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Мурманская область. Арктика (16+)27.06.25 09:00

Подразделения группировки войск России освободили н.п. Шевченко и Новосергеевка ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 545 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, из них два бронеавтомобиля HMMWV производства США, 12 пикапов и четыре орудия полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М777 американского производства.

Министерство обороны Российской Федерации 26 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Новая Сечь, Соляники, Храповщина, Варачино, Юнаковка и Садки Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Уды, Ивашки и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли более 185 военнослужащих, боевую бронированную машину, девять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Сеньково, Бологовка, Путниково, Соболевка, Купянск, Ольговка Харьковской области, Карповка и Зеленая Долина Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 240 военнослужащих, танк, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Северск, Серебрянка, Васюковка, Переездное, Звановка, Плещеевка, Часов Яр, Иванополье и Ильича Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, в том числе 155 мм гаубицу М114 производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и горючего.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Новосергеевка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, трёх бригад морской пехоты, бригады нацгвардии и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населённых пунктов Красноармейск, Димитров, Маяк, Московское, Муравка и Удачное Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 545 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, из них два бронеавтомобиля HMMWV производства США, 12 пикапов и четыре орудия полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М777 американского производства.

В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобождён населённый пункт Шевченко Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Червоная Зирка, Камышеваха, Воскресенка Донецкой Народной Республики и Сладкое Запорожской области. ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Малые Щербаки, Каменское Запорожской области, Ингулец и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 75 военнослужащих ВСУ, восемь автомобилей, артиллерийское орудие, три станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение радиолокационным станциям противовоздушной обороны, цехам производства, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации вооружённых формирований ВСУ и иностранных наёмников в 152 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 205 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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