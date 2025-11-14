Праздник к нам приходит: в этом году новогодние огни в столице Кольского полуострова засверкают раньше, чем в прошлые годыГрузооборот морских портов Арктического бассейна в январе-октябре 2025 года сократился на 5,3%
Мурманская область. Арктика (16+)14.11.25 09:00

Подразделения группировки войск России освободили н.п. Синельниково в Харьковской области и Даниловка в Днепропетровской

За прошедшие сутки в зоне ответственности группировки войск «Центр» России потери противника составили до 510 военнослужащих, два бронетранспортёра западного производства, три боевые бронированные машины, два орудия полевой артиллерии и шесть автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 13 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий освободили населённый пункт Синельниково Харьковской области. Нанесли поражение формированиям егерской и двух механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Хотень, Могрица и Волфино Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Волчанск и Пролетарка Харьковской области. ВСУ потеряли более 120 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, радиолокационную станцию и восемь складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Куриловка, Петропавловка Харьковской области, Дроновка и Святогорск Донецкой Народной Республики. Штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе населённого пункта Купянск Харьковской области. В течении суток сорваны три контратаки подразделений 151-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Моначиновка Харьковской области, 1-й и 15-й бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Осиново и Нечволодовка Харьковской области с целью деблокировать окруженные подразделения, а также прорваться к реке Оскол и восстановить разрушенные переправы. В результате огневого поражения уничтожены до 50 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, три миномета и три станции радиоэлектронной борьбы. Всего в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили до 220 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и 29 автомобилей. Уничтожены четыре склада боеприпасов и десять станций радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух мотопехотных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Краматорск, Северск и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 190 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два орудия полевой артиллерии, 21 автомобиль, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике егерской, аэромобильной, двух десантно-штурмовых, четырёх механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады нацгвардии и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Розы Люксембург, Вольное, Родинское, Шевченко и Белицкое Донецкой Народной Республики. В населённом пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии ведут активные наступательные действия в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории западной промзоны. Продолжается зачистка от украинских боевиков населённого пункта Рог Донецкой Народной Республики. Отражено десять атак 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ из района населённого пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожены до 30 украинских военнослужащих и шесть боевых бронированных машин.

В населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжают наступление в микрорайоне Восточный, в южной части населённого пункта и в направлении микрорайона Западный. За сутки на красноармейском направлении уничтожены более 229 украинских военнослужащих, 11 единиц вооружения и военной техники, в том числе четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери противника составили до 510 военнослужащих, два бронетранспортёра западного производства, три боевые бронированные машины, два орудия полевой артиллерии и шесть автомобилей.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжали наступление в глубину обороны противника и в результате активных действий освободили населённый пункт Даниловка Днепропетровской области. Нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Великомихайловка Днепропетровской области и Равнополье Запорожской области. ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 10 автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Новоандреевка, Никольского и Малая Токмачка Запорожской области. Уничтожены до 70 военнослужащих, 13 автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 142-х районах. Уничтожено до 19 безэкипажных катеров и три буксира.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 157 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Силами и средствами Черноморского флота уничтожено четыре безэкипажных катера ВСУ».

 

 

