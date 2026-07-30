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Мурманская область. Арктика (16+)30.07.26 09:00

Подразделения группировки войск России освободили н.п. Светлое в ДНР и установили контроль над н.п. Новая Сечь в Сумской области

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки потери украинских вооружённых формирований составили до 340 военнослужащих, шесть автомобилей и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 29 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населённым пунктом Новая Сечь Сумской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Ободы, Иволжанское, Соханы, Осоевка и Угроеды Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям трёх механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Василевка, Бугаевка, Широкое, Новоалександровка и Сосновый Бор Харьковской области. ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, танк, бронетранспортёр, девять автомобилей и 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана».

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Грушевка, Боровское, Моначиновка Харьковской области, Рубцы и Святогорск Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 210 военнослужащих, 15 автомобилей, орудие полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и станция радиоэлектронной разведки.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Черкасское, Райское, Кондратовка, Ясногорка, Николайполье, Дружковка, Ореховатка, Славянск и Мирное Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял до 200 военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, 25 автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населённый пункт Светлое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения «Азов» и четырех бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Новоандреевка, Новониколаевка, Кутузовка, Новофедоровка, Нововодяное, Белозерское, Рубежное, Доброполье Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили до 340 военнослужащих, шесть автомобилей и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике десантно-штурмовой бригады и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Правда, Великомихайловка Днепропетровской области, Тимошевка, Никольское и Мировка Запорожской области. Противник потерял свыше 330 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Запасное, Малокатериновка и Преображенка Запорожской области. Уничтожены до 50 военнослужащих, 14 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение складам, вооружения, боеприпасов и горючего, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 137 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 619 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Самолётом морской авиации Черноморского флота в акватории Чёрного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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