Подразделения группировки войск России освободили н.п. Светлое в ДНР и Высокое в Сумской области

Министерство обороны Российской Федерации 20 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий освободили населённый пункт Высокое Сумской области. Нанесено поражение формированиям егерской бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Алексеевка, Искрисковщина, Никольское, Рыжевка и Хотень Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Старица, Терновая, Избицкое и Волчанские Хутора Харьковской области. ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, боевую бронированную машину, 15 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, десантно-штурмовой бригад и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Ковшаровка, Купянск-Узловой, Моначиновка, Парноватое, Самборовка Харьковской области и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили более 240 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 24 автомобиля, два орудия полевой артиллерии, в том числе 155 самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и 10 складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Кирово, Константиновка, Краматорск, Кривая Лука и Миньковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 265 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США, станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Светлое Донецкой Народной Республики и продолжили уничтожение окруженного противника в населённом пункте Димитров Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, двух егерских, десантно-штурмовой, воздушно-десантной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и трёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Водянское, Вольное, Грузское, Завидо-Кудашево, Новоалександровка, Новокриворожье и Самарское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 525 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортёр «Stryker» производства США, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Андреевка Днепропетровской области, Гуляй-поле, Косовцево и Терноватое Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 260 военнослужащих, боевую бронированную машину и 10 автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Орехов, Разумовка Запорожской области, Никольское и Тягинка Херсонской области. Уничтожены до 65 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, 16 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада горючего.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военной промышленности Украины, объектам энергетики, транспортной и складской инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, колоннам военной техники, местам сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 152-х районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 118 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

