Подразделения группировки войск России освободили н.п. Торецкое в ДНР и Петровка в Запорожской области

Министерство обороны Российской Федерации 31 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Марьино, Сосновка и Мирополье Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Зыбино и Графское Харьковской области. Противник потерял свыше 90 военнослужащих, восемь автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Петровка, Студенок, Кутьковка, Паламаревка, Глушковка, Новоплатоновка, Боровая, Новоегоровка Харьковской области, Сосновое и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 150 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, включая два бронетранспортёра М113 производства США, 18 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожено четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям механизированной, мотопехотной и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Закотное, Никифоровка, Миньковка, Резниковка, Кондратовка и Константиновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, боевую машину пехоты «Marder» производства ФРГ, 13 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, 10 складов боеприпасов, материальных средств и горючего.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населённый пункт Торецкое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Гришино, Муравка, Криворожье, Новый Донбасс Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 420 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, включая три бронетранспортера М113 производства США, 25 автомобилей, артиллерийское орудие и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Петровка Запорожской области. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Новое Поле, Риздвянка, Копани, Горькое и Комсомольское Запорожской области. Противник потерял до 375 военнослужащих, 12 автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Орехов, Новоданиловка, Павловка и Магдалиновка Запорожской области. Уничтожены до 40 военнослужащих, пять автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 138 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США и 47 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

