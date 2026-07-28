Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность военнослужащих ВС РФ на 25000 человекФестиваль северной культуры «Имандра» пройдёт 22–23 августа в Мончегорске
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)28.07.26 09:00

Подразделения группировки войск России освободили н.п. Торское в ДНР и Коммунаровка в Днепропетровской области

Подразделения группировки войск «Восток» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки противник потерял до 380 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей и артиллерийское орудие.

Министерство обороны Российской Федерации 27 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых  пунктов Садки, Горки, Хотень, Уланово и Рыжевка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых  пунктов Александровка, Избицкое, Липцы, Ивановка, Белый Колодезь и Бакшеевка Харьковской области. ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, боевую бронированную машину, 16 автомобилей, артиллерийское орудие, станции контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых  пунктов Шевченково, Волчий Яр, Должанка, Благодатовка, Подлиман, Ольговка Харьковской области, Рубцы, Яцковка и Святогорск Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 210 военнослужащих, боевая бронированная машина, 17 автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, мотопехотной, двух аэромобильных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых  пунктов Николайполье, Семеновка, Ореховатка, Никаноровка, Николаевка, Алексеево-Дружковка и Краматорск Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял более 230 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США и 19 автомобилей.

Подразделения группировки войск «Центр» решительными действиями освободили населённый пункт Торское Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Ивановка Днепропетровской области, Доброполье, Рубежное, Новотроицкое, Сергеевка, Светлое и Новониколаевка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили до 365 военнослужащих, три боевые бронированные машины и три автомобиля.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, активными действиями освободили населённый пункт Коммунаровка Днепропетровской области. Нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых  пунктов Письменное, Великомихайловка Днепропетровской области, Новосолошино, Зарница, Долинка, Широкое и Никольское Запорожской области. Противник потерял до 380 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых  пунктов Орехов, Малокатериновка Запорожской области и города Херсон. Уничтожены до 40 военнослужащих, боевая бронированная машина, 14 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение логистическим центрам, цехам производства беспилотных летательных аппаратов большой дальности и местам их хранения, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 147 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб и 498 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Быстрее всего сейчас растут зарплаты ИТР в промышленности и медперсонала коммерческих клиник
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Я тут живу, и рада этому!» (выпуск 1)Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
22.07.26 21:47
Новый Штокман?
Комментарий к новости:«Нужна регуляторика на федеральном уровне, чтобы понимать, куда в первую очередь должны пойти грузы»: Андрей Чибис представил комплексный взгляд на перспективы макрорегиона в Совете Федерации
Д.О Вернер
17.07.26 14:21
В 1920-х годах страной управляли партийные лидеры. Их зарплата не могла превышать заработок простого рабочего на заводе. Излишки отдавали в партийную кассу. Если руководитель получал больше денег, он
Комментарий к новости:Узнав, что коллеге платят больше, мужчина уволится, а женщина пойдёт к руководству
Иван
13.07.26 19:54
Мы из бедных слоёв населения,это выше нашего понимания,такие цифры.
Комментарий к новости:Жители Мурманской области держат на вкладах более 382 млрд рублей
-Правовая консультация (18+)Подработка может принести до 32% прибавки к доходу: юрист hh.ru рассказал, что важно знать о дополнительной занятости
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире15:00«Соль земли. Мать матерей Агриппина Абрикосова». Документальный цикл (16+)15:40«Города Югры». Познавательная программа (12+)16:05«Легенды русского балета». Документальный фильм, 5 сезон (16+)
-PRO Деньги (16+)Быстрее всего сейчас растут зарплаты ИТР в промышленности и медперсонала коммерческих клиник-PRO Валюту (16+)Курс доллара США практически не меняется в парах с евро, фунтом стерлингов и иеной-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №3 Кольской АЭС досрочно завершился планово-предупредительный ремонт с модернизацией-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 июля-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)Сенаторы одобрили закон о защите россиян от заключения кредитов без их ведома
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять