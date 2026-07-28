Подразделения группировки войск «Восток» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки противник потерял до 380 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей и артиллерийское орудие.

Министерство обороны Российской Федерации 27 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Садки, Горки, Хотень, Уланово и Рыжевка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Александровка, Избицкое, Липцы, Ивановка, Белый Колодезь и Бакшеевка Харьковской области. ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, боевую бронированную машину, 16 автомобилей, артиллерийское орудие, станции контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Шевченково, Волчий Яр, Должанка, Благодатовка, Подлиман, Ольговка Харьковской области, Рубцы, Яцковка и Святогорск Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 210 военнослужащих, боевая бронированная машина, 17 автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, мотопехотной, двух аэромобильных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Николайполье, Семеновка, Ореховатка, Никаноровка, Николаевка, Алексеево-Дружковка и Краматорск Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял более 230 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США и 19 автомобилей.

Подразделения группировки войск «Центр» решительными действиями освободили населённый пункт Торское Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Ивановка Днепропетровской области, Доброполье, Рубежное, Новотроицкое, Сергеевка, Светлое и Новониколаевка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили до 365 военнослужащих, три боевые бронированные машины и три автомобиля.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, активными действиями освободили населённый пункт Коммунаровка Днепропетровской области. Нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Письменное, Великомихайловка Днепропетровской области, Новосолошино, Зарница, Долинка, Широкое и Никольское Запорожской области. Противник потерял до 380 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Орехов, Малокатериновка Запорожской области и города Херсон. Уничтожены до 40 военнослужащих, боевая бронированная машина, 14 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение логистическим центрам, цехам производства беспилотных летательных аппаратов большой дальности и местам их хранения, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 147 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб и 498 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

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