Подразделения группировки войск «Восток» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки противник потерял более 360 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей и 155-мм гаубицу М198 производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 5 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Ночью 5 августа Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности, в результате которого поражены транспортно-логистические и распределительные центры в городе Киеве и Киевской области.

Поражены в городе Киеве: логистический центр «МЛП-Чайка», задействованный для хранения и распределения комплектующих для беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности; инновационный терминал и логистический центр «Новая почта» – являющиеся крупнейшими автоматизированными сортировочными комплексами, осуществляющими хранение и распределение товаров двойного назначения, в том числе для производства беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы; транспортно-логистический центр «Транс-логистик», осуществляющий производство беспилотных летательных аппаратов различных модификаций, а также хранение и распределение материально-технических средств в интересах ВСУ; логистический центр «Эпицентр» Киев, являющийся крупным автоматизированным складом данной компании, обеспечивающим обработку заказов, сортировку, хранение и доставку товаров двойного назначения и комплектующих для производства БПЛА.

Поражены в Киевской области: логистический центр «Терминал Бровары», осуществляющий хранение комплектующих для беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, в том числе иностранного производства; транспортно-логистический центр Бровары «Рабен Украина» – крупный узел по распределению и хранению комплектующих для беспилотных летательных аппаратов различного назначения; логистический центр «Бровары», являющийся крупным сортировочным комплексом компании «Новая почта», осуществляющий хранение беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и комплектующих к ним.

Кроме того, на переходе морем южнее Одессы поражены три сухогруза, осуществлявшие доставку вооружения и военного имущества для ВСУ.

В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населённым пунктом Рыжевка Сумской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Писаревка, Уланово и Садки Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям трёх механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и четырех бригад теробороны в районах населённых пунктов Карасевка, Сосновый Бор, Купино, Избицкое и Ивановка Харьковской области. ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, боевую бронированную машину, 21 автомобиль и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Подлиман Харьковской области, Святогорск, Донецкое, Маяки и Старый Караван Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 210 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, 17 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-36 производства США и три станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Славянск, Краматорск, Ясногорка, Никаноровка, Ореховатка, Веролюбовка и Попасное Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 28 автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады спецназначения «Азов» и четырёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Водянское, Анновка, Грузское, Новотроицкое, Новогригоровка, Матяшево Донецкой Народной Республики и Райполе Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 325 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, два артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Зарница Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике штурмовой, трёх десантно-штурмовых бригад, четырёх штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Васильковка, Подгавриловка Днепропетровской области, Новорозовка, Мировка, Новое Поле, Трудооленовка и Широкое Запорожской области. Противник потерял более 360 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей и 155-мм гаубицу М198 производства США.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Орехов, Юльевка и Запорожец Запорожской области. Уничтожены до 35 военнослужащих, 15 автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, цехам производства и местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 153 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 1083 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

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