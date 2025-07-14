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Мурманская область. Арктика (16+)14.07.25 09:00

Подразделения группировки войск России освободили в ДНР населённые пункты Николаевка и Карла Маркса

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили более 450 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 13 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Писаревка, Корчаковка, Юнаковка, Садки, Храповщина, Радянское и Рыбцы Сумской области. ВСУ потеряли более 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четырнадцать автомобилей, три орудия полевой артиллерии и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Купянск, Малеевка Харьковской области, Татьяновка и Карповка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 17 автомобилей, артиллерийское орудие и четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Константиновка, Северск, Закотное, Дроновка и Клебан-Бык Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 135 военнослужащих и три автомобиля. Уничтожены склад боеприпасов и склад материальных средств.

В результате наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Николаевка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Димитров, Красноармейск, Новопавловка, Октябрьское Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 450 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Карла Маркса Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Темировка, Чаривное Запорожской области и Камышеваха Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 205 военнослужащих, боевую бронированную машину, 14 автомобилей, два артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Новоандреевка и Степногорск Запорожской области. Уничтожены более 60 военнослужащих ВСУ, девять автомобилей, артиллерийское орудие, восемь станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и три склада материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, центру подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ в 136 районах. Уничтожены две пусковые установки и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса «Patriot» производства США.

Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб и 215 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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