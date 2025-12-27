В течение недели подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям и технике ВСУ. На данном направлении противник потерял более 3395 военнослужащих, четыре танка, в том числе танк «Abrams» производства США и танк «Leopard» производства ФРГ, 29 боевых бронированных машин, 53 автомобиля и 18 орудий полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 26 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины с 20 по 26 декабря 2025 года. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «

В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооружёнными Силами Российской Федерации с 20 по 26 декабря нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, аэродромная, транспортная, портовая и складская инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, цеха сборки и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований, националистов и иностранных наемников.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» активными действиями взяли под контроль населённый пункт Высокое Сумской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины. На Харьковском направлении в результате активных действий взяты под контроль населённые пункты Вильча и Прилипка Харьковской области. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных и двух мотопехотных бригад ВСУ. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 1230 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин, 77 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, 21 склад боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям семи механизированных, двух штурмовых, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии. Потери противника на данном направлении составили более 1515 военнослужащих, три танка, 21 боевая бронированная машина, 123 автомобиля и 10 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 34 склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных действий освободили населённый пункт Свято-Покровское Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой, инженерной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Всего в зоне ответственности «Южной» группировки войск потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1635 военнослужащих, два танка, 24 боевые бронированные машины, 90 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы, 25 складов боеприпасов и материальных средств.

В течение недели подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населённый пункт Светлое Донецкой Народной Республики. Продолжили уничтожение окруженной группировки ВСУ в населённом пункте Димитров, а также зачистку от разрозненных формирований противника в районах населённых пунктов Родинское и Гришино Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, двух егерских, двух десантно-штурмовых, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, двух полков беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны, четырех бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов». На данном направлении противник потерял более 3395 военнослужащих, четыре танка, в том числе танк «Abrams» производства США и танк «Leopard» производства ФРГ, 29 боевых бронированных машин, 53 автомобиля и 18 орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населённые пункты Андреевка Днепропетровской области, а также Заречное и Косовцево Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, штурмовой бригад, четырёх штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии. За неделю в зоне ответственности группировки войск «Восток» ВСУ потеряли свыше 1770 военнослужащих, танк, 19 боевых бронированных машин, 72 автомобиля, 12 орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны. Уничтожены до 365 военнослужащих ВСУ, три танка, четыре боевые бронированные машины, 73 автомобиля, семь орудий полевой артиллерии, 12 станций радиоэлектронной борьбы, 27 складов боеприпасов, материальных средств и горючего.

Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет воздушного базирования «Storm Shadow» производства Великобритании, 21 управляемая авиационная бомба, восемь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун», четыре реактивных беспилотных летательных аппарата и 1350 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 669 самолётов, 283 вертолёта, 105217 беспилотных летательных аппаратов, 640 зенитных ракетных комплексов, 26728 танков и других боевых бронированных машин, 1634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32185 орудий полевой артиллерии и миномётов, 50080 единиц специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil