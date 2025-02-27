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Мурманская область. Арктика (16+)27.02.25 09:00

Подразделения группировки войск России продолжают продвижение в глубину обороны противника

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял свыше 325 военнослужащих, два танка, в том числе танк «Leopard» производства ФРГ, две боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль «MaxxPro» производства США, пикап и два артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 26 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Волчанск, Должик и Золочев Харьковской области. ВСУ потеряли более 30 военнослужащих, два танка, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, три артиллерийских орудия и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град».

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Купянск, Петропавловка, Моначиновка, Кондрашовка, Подвысокое, Копанки и Зеленый Гай Харьковской области. Потери противника составили более 200 военнослужащих, восемь автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Захист-АФ» и «Анклав», а также склад боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Серебрянка, Александрополь, Николаевка, Северск, Константиновка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 185 военнослужащих, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», автомобиль и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады специального назначения и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Миролюбовка, Зверево, Новая Полтавка, Котлино, Красноармейск, Новоалександровка и Песчаное, Успеновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 325 военнослужащих, два танка, в том числе танк «Leopard» производства ФРГ, две боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль «MaxxPro» производства США, пикап и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Андреевка, Бурлацкое Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили до 175 военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль, четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов, Степное, Понятовка, Днепровское Херсонской области, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, семь автомобилей, артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований Украины в 139 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито пять управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, 19 реактивных снарядов системы залпового огня «Vampire» чешского производства и 185 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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