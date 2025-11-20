За сутки в зоне ответственности группировки войск «Центр» России потери противника составили более 470 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин и семь автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 19 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России утром 19 ноября Вооружёнными Силами Российской Федерации был нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики, обеспечивавшим их работу, а также складам беспилотных летательных аппаратов дальнего действия в западных областях Украины. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям тяжёлой механизированной, механизированной, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Алексеевка, Варачино и Павловка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям полка нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Волчанские Хутора, Вильча и Колодезное Харьковской области. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, боевую машину пехоты, шесть автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и семь складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов, Кучеровка, Петровка, Староверовка, Купянск-Узловой Харьковской области и Александровка Донецкой Народной Республики. В населённом пункте Купянск Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжают зачистку городских кварталов и уничтожение остатков окруженных подразделений противника.

В течение суток отражены две атаки формирований 125-й и 143-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Благодатовка и Кутьковка Харьковской области с целью прорыва к реке Оскол для восстановления разрушенных переправ. Противник потерял до 10 боевиков. Кроме того, в результате огневого поражения уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ, бронеавтомобиль HMMWV производства США, две боевые бронированные машины «Казак», шесть автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы.

Всего в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили свыше 220 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, четыре боевые бронированные машины, 18 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Николаевка, Славянск, Дружковка, Закотное, Платоновка, Константиновка, Диброва и Рай-Александровка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 195 военнослужащих, танк, 24 автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и четыре склада горючего.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Белицкое, Родинское, Октябрьское, Новый Донбасс, Артемовка Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. В населённом пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в Центральном микрорайоне, западной части микрорайона Горняк, а также на территории западной промзоны. Продолжается зачистка населённого пункта Ровное Донецкой Народной Республики.

Отражены пять атак на бронетехнике подразделений 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка ВСУ из района населённого пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожено до 45 боевиков и бронеавтомобиль «Казак».

В населённом пункте Димитров Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 51-й армии продолжают активные наступательные действия в микрорайонах Восточный, Западный и южной части города. Сорваны три попытки формирований 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 38-й бригады морской пехоты вырваться из кольца окружения в северном направлении. За сутки на красноармейском направлении уничтожены до 255 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа и артиллерийское орудие.

Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери противника составили более 470 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин и семь автомобилей.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух штурмовых бригад и четырёх штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Волчье, Добропасово, Покровское, Герасимовка Днепропетровской области, Равнополье, Яблоково и Доброполье Запорожской области. ВСУ потеряли до 255 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана» и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Орехов, Приморское и Степногорск Запорожской области. Уничтожены до 70 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, орудие полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня «MLRS» производства США, нанесено поражение объектам энергетической и железнодорожной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 144 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре оперативно-тактические ракеты «ATACMS», семь управляемых авиационных бомб и 93 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Силами и средствами Черноморского флота в северо-восточной части Чёрного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ».

