Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, в том числе боевая машина пехоты «Bradley» производства США и десять пикапов. Уничтожено восемь артиллерийских орудий, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

Министерство обороны Российской Федерации 4 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Купянск, Песчаное, Новомлынск, Новая Кругляковка, Западное, Загоруйковка, Зеленый Гай Харьковской области, Невское Луганской Народной Республики, Ямполовка и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 290 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортёра М113 производства США и 14 автомобилей. Уничтожены девять орудий полевой артиллерии, в том числе три западного производства и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, формированию «Иностранного легиона» и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Дылеевка, Константиновка, Зеленовка, Ивано-Дарьевка, Орехово-Василевка, Янтарное, Часов Яр и Дачное Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 260 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе три производства стран НАТО. Уничтожены два склада боеприпасов и три станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили активные наступательные действия. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины в районах населённых пунктов Красноармейск, Удачное, Сергеевка, Дзержинск, Дружба, Новоалександровка, Барановка, Лысовка, Котлино, Успеновка, Андреевка и Ясеновое Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 510 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, в том числе боевая машина пехоты «Bradley» производства США и десять пикапов. Уничтожено восемь артиллерийских орудий, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Богатырь, Разлив, Бурлацкое, Раздольное и Новополь Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 140 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Нестерянка, Новоданиловка, Каменское и Степовое Запорожской области. Противник потерял до 30 военнослужащих, три автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники противника в 149 районах.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун», реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США и 68 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

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