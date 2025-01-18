Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение подразделениям ВСУ. За неделю потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3770 военнослужащих, шесть танков, из них три танка «Leopard» производства ФРГ, 29 боевых бронированных машин, в том числе пять бронетранспортёров М113, боевая машина пехоты «Bradley» и два бронеавтомобиля «MaxxPro» производства США, бронетранспортёр VAB производства Франции и боевая бронированная машина «Cobra II» турецкого производства. Уничтожено 27 автомобилей и 45 орудий полевой артиллерии, в том числе три западного производства.

Министерство обороны Российской Федерации 17 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 11 по 17 января Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены восемь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены критически важные объекты газо-энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающие работу украинского ВПК, склады вооружения, база горючего и инфраструктура военных аэродромов.

Кроме того, поражались цеха сборки, места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.

Подразделения группировки войск «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. В результате активных наступательных действий освобождены населённые пункты Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнём артиллерии поражена живая сила и техника танковой, четырёх механизированных, трёх десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. В течение недели на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

В зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили свыше 2225 военнослужащих, десять танков, 71 боевая бронированная машина. Уничтожено 70 автомобилей, 34 орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства.

Активными действиями подразделений группировки войск «Запад» освобождены населённые пункты Калиново Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике танковой, трёх механизированных, пехотной, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ, трёх бригад теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял до 3300 военнослужащих, четыре танка, 27 боевых бронированных машин, в том числе шесть бронетранспортёров М113 производства США и бронеавтомобиль «Kirpi» турецкого производства. Уничтожены 72 автомобиля, 44 орудия полевой артиллерии, из них восемь производства стран НАТО, девять станций радиоэлектронной борьбы и 15 складов боеприпасов.

В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождён населённый пункт Янтарное Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, двух мотопехотных, двух штурмовых, пехотной, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны. За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 1655 военнослужащих, два танка, 22 боевые бронированные машины, включая два бронетранспортёра М113 производства США и бронетранспортёр VAB производства Франции, 31 автомобиль, 20 орудий полевой артиллерии, в том числе две 155-мм американские гаубицы М777. Уничтожено семь складов боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённые пункты Шевченко, Песчаное, Украинка и Славянка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение подразделениям восьми механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3770 военнослужащих, шесть танков, из них три танка «Leopard» производства ФРГ, 29 боевых бронированных машин, в том числе пять бронетранспортёров М113, боевая машина пехоты «Bradley» и два бронеавтомобиля «MaxxPro» производства США, бронетранспортёр VAB производства Франции и боевая бронированная машина «Cobra II» турецкого производства. Уничтожено 27 автомобилей и 45 орудий полевой артиллерии, в том числе три западного производства.

В результате активных действий подразделений группировки войск «Восток» освобождён населённый пункт Нескучное Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, танковой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трёх бригад теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял свыше 1445 военнослужащих, четыре танка, семь боевых бронированных машин, в том числе боевую бронированную машину HMMWV и бронетранспортёр «Stryker» производства США, 48 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии, из них пять производства стран НАТО. Уничтожено два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, двух бригад береговой обороны ВСУ, бригады нацгвардии и двух бригад теробороны. ВСУ потеряли до 550 военнослужащих, боевую бронированную машину, 49 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.

16 января с территории Украины была предпринята очередная попытка нанесения ракетного удара по объектам в Белгородской области шестью оперативно-тактическими ракетами «ATACMS» производства США. В ходе противовоздушного боя все ракеты сбиты. Жертв и разрушений нет.

Минобороны России предпримет меры по нанесению ответного удара.

За неделю средствами противовоздушной обороны всего сбито 12 оперативно-тактических ракет «ATACMS» производства США, восемь крылатых ракет воздушного базирования «Storm Shadow» производства Великобритании, семь управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, 48 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, а также 747 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 49 украинских военнослужащих.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 652 самолёта, 283 вертолёта, 40643 беспилотных летательных аппарата, 590 зенитных ракетных комплексов, 20650 танков и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20742 орудия полевой артиллерии и миномётов, 30433 единицы специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil