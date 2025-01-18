Подразделения группировки войск России с 11 по 17 января освободили 7 населённых пунктов в ДНР и один в Харьковской области. На территории Курской области освободили 4 населённых пункта
Министерство обороны Российской Федерации 17 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 11 по 17 января Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены восемь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены критически важные объекты газо-энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающие работу украинского ВПК, склады вооружения, база горючего и инфраструктура военных аэродромов.
Кроме того, поражались цеха сборки, места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.
Подразделения группировки войск «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. В результате активных наступательных действий освобождены населённые пункты Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнём артиллерии поражена живая сила и техника танковой, четырёх механизированных, трёх десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. В течение недели на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны.
В зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили свыше 2225 военнослужащих, десять танков, 71 боевая бронированная машина. Уничтожено 70 автомобилей, 34 орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства.
Активными действиями подразделений группировки войск «Запад» освобождены населённые пункты Калиново Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике танковой, трёх механизированных, пехотной, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ, трёх бригад теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял до 3300 военнослужащих, четыре танка, 27 боевых бронированных машин, в том числе шесть бронетранспортёров М113 производства США и бронеавтомобиль «Kirpi» турецкого производства. Уничтожены 72 автомобиля, 44 орудия полевой артиллерии, из них восемь производства стран НАТО, девять станций радиоэлектронной борьбы и 15 складов боеприпасов.
В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождён населённый пункт Янтарное Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, двух мотопехотных, двух штурмовых, пехотной, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны. За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 1655 военнослужащих, два танка, 22 боевые бронированные машины, включая два бронетранспортёра М113 производства США и бронетранспортёр VAB производства Франции, 31 автомобиль, 20 орудий полевой артиллерии, в том числе две 155-мм американские гаубицы М777. Уничтожено семь складов боеприпасов.
Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённые пункты Шевченко, Песчаное, Украинка и Славянка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение подразделениям восьми механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3770 военнослужащих, шесть танков, из них три танка «Leopard» производства ФРГ, 29 боевых бронированных машин, в том числе пять бронетранспортёров М113, боевая машина пехоты «Bradley» и два бронеавтомобиля «MaxxPro» производства США, бронетранспортёр VAB производства Франции и боевая бронированная машина «Cobra II» турецкого производства. Уничтожено 27 автомобилей и 45 орудий полевой артиллерии, в том числе три западного производства.
В результате активных действий подразделений группировки войск «Восток» освобождён населённый пункт Нескучное Донецкой Народной Республики.
Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, танковой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трёх бригад теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял свыше 1445 военнослужащих, четыре танка, семь боевых бронированных машин, в том числе боевую бронированную машину HMMWV и бронетранспортёр «Stryker» производства США, 48 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии, из них пять производства стран НАТО. Уничтожено два склада боеприпасов.
Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, двух бригад береговой обороны ВСУ, бригады нацгвардии и двух бригад теробороны. ВСУ потеряли до 550 военнослужащих, боевую бронированную машину, 49 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.
16 января с территории Украины была предпринята очередная попытка нанесения ракетного удара по объектам в Белгородской области шестью оперативно-тактическими ракетами «ATACMS» производства США. В ходе противовоздушного боя все ракеты сбиты. Жертв и разрушений нет.
Минобороны России предпримет меры по нанесению ответного удара.
За неделю средствами противовоздушной обороны всего сбито 12 оперативно-тактических ракет «ATACMS» производства США, восемь крылатых ракет воздушного базирования «Storm Shadow» производства Великобритании, семь управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, 48 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, а также 747 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 49 украинских военнослужащих.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 652 самолёта, 283 вертолёта, 40643 беспилотных летательных аппарата, 590 зенитных ракетных комплексов, 20650 танков и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20742 орудия полевой артиллерии и миномётов, 30433 единицы специальной военной автомобильной техники».
Фото и видео: https://vk.com/mil