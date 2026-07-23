Подразделения группировки войск «Восток» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки противник потерял до 380 военнослужащих, бронетранспортёр, 11 автомобилей, артиллерийское орудие и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град».

Министерство обороны Российской Федерации 22 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Ночью 22 июля Вооружёнными Силами Российской Федерации продолжено нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате ударов: в порту «Одесса» (государственное предприятие «Морской торговый порт «Одесса») поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения, и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ; на переходе морем (15 км и 53 км юго-вост. Одесса) поражены сухогруз и морское судно типа «балкер», осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порты «Одесса» и «Черноморск»; в Одессе поражён логистический центр «Новой Почты», используемый для хранения грузов военного назначения.

Кроме того, в районе н.п. Ковалевка (25 км северо-зап. Одесса) поражена батарея берегового ракетного комплекса «Нептун-2», уничтожены две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина.

Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населённым пунктом Артельное Харьковской области. Нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Рубежное, Новоалександровка и Черноглазовка Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Могрица, Краснополье и Храповщина Сумской области. ВСУ потеряли свыше 250 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Богдана», боевую машину реактивной системы залпового огня «Верба» и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Изюм, Студенок, Комаровка Харьковской области и Татьяновка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 210 военнослужащих, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и боевая машина реактивной системы залпового огня «Верба».

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Славянск, Малотарановка, Краматорск, Николаевка и Дружковка Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял более 140 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 31 автомобиль и четыре артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Веровка, Рубежное, Светлое и Доброполье Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили до 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Благодатное Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Васильковка, Покровское Днепропетровской области, Омельник, Неженка и Червоный Яр Запорожской области. Противник потерял до 380 военнослужащих, бронетранспортёр, 11 автомобилей, артиллерийское орудие и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град».

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Орехов и Юрковка Запорожской области. Уничтожены более 50 военнослужащих, 14 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение двум пусковым установкам берегового ракетного комплекса «Нептун», логистическим центрам, цехам производства беспилотных летательных аппаратов большой дальности, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 152 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб и 808 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

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