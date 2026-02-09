Мурманские областные театры вошли в федеральную программу «Большие гастроли» на 2026 годНа «Лыжню России» можно зарегистрироваться уже сейчас
Мурманская область. Арктика (16+)09.02.26 09:00

Подразделения группировки войск России установили контроль над н.п. Сидоровка в Сумской области и Глушковка в Харьковской

Подразделения группировки войск «Восток» России продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям и технике ВСУ. Противник за сутки потерял до 390 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 16 автомобилей и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град».

Министерство обороны Российской Федерации 8 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий установили контроль над населённым пунктом Сидоровка Сумской области. Нанесено поражение формированиям штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Андреевка и Угроеды Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и трех пограничных отрядов погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Великий Бурлук, Малая Волчья, Колодезное, Нестерное, Охримовка, Петропавловка и Тихое Харьковской области. Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, бронетранспортёр и 12 автомобилей. Уничтожены шесть складов боеприпасов и пять складов материальных средств.

Подразделениями группировки войск «Запад» установлен контроль над населённым пунктом Глушковка Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Ковшаровка, Нечволодовка, Новоосиново, Печенеги и Шийковка Харьковской области. Противник потерял более 150 военнослужащих, 12 пикапов и четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад, батальона беспилотных систем ВСУ и трех бригад теробороны в районах населённых пунктов Артема, Дружковка, Кондратовка, Константиновка, Краматорск, Николайполье и Славянск Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 120 военнослужащих, бронеавтомобиль «Казак», 14 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, трёх бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов» в районах населённых пунктов Белицкое, Водянское, Гришино, Доброполье, Кутузовка, Кучеров Яр, Светлое, Сергеевка, Торецкое Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 205 военнослужащих, боевая бронированная машина «MaxxPro» производства США, два пикапа и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад и семи штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Орлы, Покровское Днепропетровской области, Барвиновка, Воздвижевка, Коммунаровка, Ровное, Самойловка, Староукраинка, Цветковое и Широкое Запорожской области. Противник потерял до 390 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 16 автомобилей и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град».

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Щербаки Запорожской области. Уничтожены до 30 военнослужащих ВСУ, два автомобиля и склад материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 145 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 27 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, три управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 42 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

