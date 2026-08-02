Подразделения группировки войск «Восток» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки противник потерял более 365 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и три артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 1 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Писаревка, Рыжевка и Уланово Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Бугаевка, Должанка и Морозовая Долина Харьковской области. ВСУ потеряли более 225 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и восемь автомобилей.

Подразделения группировки войск «Запад» в результате решительных действий установили контроль над населённым пунктом Ольговка Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригады охраны генерального штаба ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Грушевка, Нечволодовка, Подлиман, Смородьковка Харьковской области и Маяки Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины HMMWV производства США, 15 автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Дружковка, Кондратовка, Краматорск, Николаевка и Славянск Донецкой Народной Республики. За сутки противник потерял до 150 военнослужащих, боевую машину пехоты «Marder» производства ФРГ, 24 автомобиля и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Андреевка, Анновка, Водянское, Грузское, Доброполье и Новогригоровка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 340 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV производства США и 11 автомобилей.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Любицкое Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Великомихайловка, Ивановка, Катериновка, Просяная, Скотоватое Днепропетровской области, Чаплино и Червоный Яр Запорожской области. Противник потерял более 365 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Орехов, Преображенка и Юльевка Запорожской области. Уничтожены до 40 военнослужащих, 28 автомобилей, шесть станций радиоэлектронной борьбы и орудие полевой артиллерии.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение местам производства, хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 152 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 15 управляемых авиационных бомб и 743 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

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