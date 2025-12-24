Итоги рынка труда 2025 и тренды на 2026 год в Мурманской области и России по версии hh.ruГубернатор Андрей Чибис вручил главе регионального парламента Сергею Дубовому Орден Дружбы
Подразделения группировки войск России взяли под контроль н.п. Прилипка Харьковской области и освободили н.п. Андреевка Днепропетровской области

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки потери противника составили более 470 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 23 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России утром 23 декабря Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и беспилотными летательными аппаратами дальнего действия по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

Подразделения группировки войск «Север» активными действиями взяли под контроль населённый пункт Прилипка Харьковской области. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Рыжевка, Грабовское, Андреевка, Алексеевка и Яблоновка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Терновая и Волчанские Хутора Харьковской области. ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Купянск-Узловой, Подолы, Ковшаровка, Глушковка, Богуславка, Новоплатоновка, Дружелюбовка Харьковской области, Новоегоровка Луганской Народной Республики, Александровка, Диброва, Дробышево, Красный Лиман и Ильичовка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили свыше 200 военнослужащих и 12 автомобилей. Уничтожено шесть складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Миньковка, Платоновка, Кирово, Кузьминовка, Петровское, Бондарное, Червоное, Приволье, Константиновка, Степановка и Николаевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 215 военнослужащих, бронетранспортёр и четыре автомобиля. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и три склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили уничтожение окруженного противника в городе Димитров и зачистку от разрозненных формирований ВСУ в населённом пункте Родинское Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике десантно-штурмовой, егерской, аэромобильной, двух механизированных, бригад, штурмового полка, полка беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Кучеров Яр, Торецкое, Новоый Донбасс, Белицкое, Артемовка, Гришино, Муравка, Удачное Донецкой Народной Республики, Крутояровка и Новопавловка Днепропетровской области. Потери противника составили более 470 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Андреевка Днепропетровской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады нацгвардии и бригады теробороны в районах населённых пунктов Барвиновка, Терноватое, Любицкое, Гуляй-Поле, Верхняя Терса, Косовцево, Заречное Запорожской области и Коммунаровка Днепропетровской области. ВСУ потеряли свыше 320 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Малокатериновка, Лукьяновское, Степногорск, Новояковлевка и Орехов Запорожской области. Уничтожены свыше 40 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, автомобиль, станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам портовой и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, пунктам управления беспилотных летательных систем дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований, националистов и иностранных наёмников в 140 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба и 56 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

***

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 36-й отдельной гвардейской мотострелковой Лозовской Краснознаменной бригады с освобождением населённого пункта Андреевка Днепропетровской области.

«Эта победа продолжает героический путь соединения и навсегда останется символом отваги и стойкости для следующих поколений защитников Отечества», – сказано в поздравительной телеграмме министра обороны РФ.

Глава российского военного ведомства отметил, что мужество и отвага личного состава обеспечивают успешное выполнение боевых задач и вносят весомый вклад в общее продвижение группировки войск.

«Имена воинов, отдавших жизнь в борьбе за национальные интересы государства, всегда будут служить примером безграничной любви к своей Родине», – подчеркнул министр обороны РФ.

Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу и присяге, а также выразил уверенность, что военнослужащие бригады продолжат с честью служить России, обеспечивать безопасность и мирную жизнь её граждан».

 

