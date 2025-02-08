Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3720 военнослужащих, четыре танка, включая танк «Leopard» производства ФРГ, 29 боевых бронированных машин, в том числе две боевые машины пехоты «Bradley» и бронетранспортёр М113 производства США, а также бронетранспортёр «Viking» шведского производства. Уничтожены 44 автомобиля и 34 орудия полевой артиллерии, в том числе три западного производства.

Министерство обороны Российской Федерации 7 февраля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «с 1 по 7 февраля Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены восемь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины.

Кроме того, нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки, хранения и подготовки к применению ударных беспилотных летательных аппаратов, обучения операторов дронов и специалистов радиоэлектронной борьбы, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований.

6 февраля подразделениями группировки войск «Север» была сорвана попытка контрнаступательных действий ВСУ в направлении населённых пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области. Всего отражено восемь волн атак.

В течение недели продолжено уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнём артиллерии поражена живая сила и техника тяжёлой механизированной, шести механизированных, трёх десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и четырёх бригад теробороны.

На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады нацгвардии и двух бригад теробороны.

За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили свыше 2020 военнослужащих, 21 танк, 161 боевая бронированная машина. Уничтожены 132 автомобиля, 35 орудий полевой артиллерии и пять полевых складов с боеприпасами.

Активными действиями подразделений группировки войск «Запад» освобождён населенный пункт Новомлынск Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, танковой, воздушно-десантной, горно-штурмовой и штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял свыше 1835 военнослужащих, два танка, 19 боевых бронированных машин, в том числе восемь бронетранспортёров М113 производства США. Уничтожены 71 автомобиль, 32 орудия полевой артиллерии, из них 12 производства стран НАТО, 11 станций радиоэлектронной борьбы и 20 складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, мотопехотной, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 1510 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 26 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, в том числе семь западного производства. Уничтожены 16 полевых складов боеприпасов и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Крымское, Барановка и Дружба Донецкой Народной Республики. В результате активных наступательных действий подразделениями 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51 армии и добровольческого формирования «Ветераны» группировки войск «Центр» 7 февраля был освобождён город Дзержинск Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение подразделениям двух тяжёлых, семи механизированных, двух егерских, аэромобильной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3720 военнослужащих, четыре танка, включая танк «Leopard» производства ФРГ, 29 боевых бронированных машин, в том числе две боевые машины пехоты «Bradley» и бронетранспортёр М113 производства США, а также бронетранспортёр «Viking» шведского производства. Уничтожены 44 автомобиля и 34 орудия полевой артиллерии, в том числе три западного производства.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям танковой, пяти механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трёх бригад теробороны. Противник потерял свыше 955 военнослужащих, три танка, включая танк «Leopard» производства ФРГ, 19 боевых бронированных машин, 14 автомобилей и 31 орудие полевой артиллерии, из них семь производства стран НАТО. Уничтожено две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад, трёх бригад береговой обороны ВСУ и бригады нацгвардии. ВСУ потеряли свыше 395 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 37 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и два склада с боеприпасами.

Истребительной авиацией ВКС России в воздушном бою сбит Су-27 воздушных сил Украины.

За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун», шесть управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, 41 реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США и 630 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 19 украинских военнослужащих.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 653 самолёта, 283 вертолёта, 42617 беспилотных летательных аппаратов, 592 зенитных ракетных комплекса, 21242 танка и других боевых бронированных машин, 1514 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21326 орудий полевой артиллерии и миномётов, 31384 единицы специальной военной автомобильной техники.

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Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав 109 отдельного стрелкового полка за успешное выполнение боевых задач при освобождении населённого пункта Дружба ДНР».

Фото и видео: https://vk.com/mil