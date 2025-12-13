Подразделения группировки войск России за прошедшую неделю освободили 3 населённых пункта в ДНР, 3 – в Харьковской области, по одному – в Днепропетровской и Запорожской областях

Вооружёнными Силами Российской Федерации с 6 по 12 декабря поразили предприятия военной промышленности Украины, объекты топливно-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, транспортную, аэродромную и портовую инфраструктуру, используемую в интересах ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 12 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины с 6 по 12 декабря 2025 года. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооружёнными Силами Российской Федерации с 6 по 12 декабря нанесены массированный и пять групповых ударов, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты топливно-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, транспортная, аэродромная и портовая инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, цеха сборки, места хранения, предполетной подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, склады горючего и военно-технического имущества, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.

В течение недели в результате решительных действий подразделений группировки войск «Север» на Харьковском направлении освобождён населённый пункт Лиман Харьковской области. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, двух мотопехотных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, пехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, трёх бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 1470 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин, 72 автомобиля, 12 орудий полевой артиллерии, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, 18 складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» продолжали уничтожение группировки ВСУ, окруженной на левом берегу реки Оскол. Освобождены населённые пункты Куриловка и Кучеровка Харьковской области. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии. Потери противника на данном направлении составили более 1530 военнослужащих, два танка, 34 боевые бронированные машины, из них 17 западного производства, 98 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы и 47 складов боеприпасов.

За прошедшую неделю подразделения «Южной» группировки войск освободили населённые пункты Северск и Червоное Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, аэромобильной, двух штурмовых, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Всего в зоне ответственности «Южной» группировки войск потери украинских вооружённых формирований составили свыше 1095 военнослужащих, 24 боевые бронированные машины, из них шесть производства стран НАТО, 81 автомобиль и восемь орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы, 35 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

В течение недели подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Ровное Донецкой Народной Республики, продолжали уничтожение окруженной группировки ВСУ в населённом пункте Димитров, а также зачистку от разрозненных формирований противника в населённых пунктах Светлое и Гришино Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, двух егерских, аэромобильной, воздушно-десантной, двух десантно-штурмовых бригад, трёх штурмовых полков ВСУ, трёх бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и четырёх бригад нацгвардии. Потери противника на данном направлении составили более 3130 военнослужащих, два танка, 17 боевых бронированных машин, 29 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Остаповское Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, трёх штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны. За неделю в зоне ответственности группировки войск «Восток» ВСУ потеряли свыше 1580 военнослужащих, 26 боевых бронированных машин, 78 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» освободили населённый пункт Новоданиловка Запорожской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад и трёх бригад береговой обороны ВСУ. Уничтожены до 310 военнослужащих ВСУ, пять боевых бронированных машин, 78 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, включая три 155-мм гаубицы М777 производства США, девять станций радиоэлектронной борьбы, 14 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

В течение недели ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены четыре боевые машины реактивных систем залпового огня и зенитный ракетный комплекс ВСУ.

За прошедшую неделю ВКС России сбит самолёт Су-27 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы, 27 снарядов реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США, пять управляемых ракет большой дальности «Нептун» и 1756 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Силами Черноморского флота в центральной части Чёрного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 669 самолётов, 283 вертолёта, 102178 беспилотных летательных аппаратов, 639 зенитных ракетных комплексов, 26506 танков и других боевых бронированных машин, 1630 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31857 орудий полевой артиллерии и миномётов, 48863 единицы специальной военной автомобильной техники».

