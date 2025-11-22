Коротко и ясно: региональный Росреестр назвал самые короткие географические названия в Мурманской областиСтудентка из немецкого городка превращает кроссовки в арт-объекты, а корове из Аризоны, сбежавшей с бойни, подарили вторую жизнь – наш пёстрый мир
Подразделения группировки войск России за прошедшую неделю освободили 5 населённых пунктов в ДНР, 4 - в Харьковской области, 3 - в Днепропетровской и 4 - в Запорожской области

За неделю в зоне ответственности группировки войск «Центр» России потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3165 военнослужащих, четыре танка, 39 боевых бронированных машин, 45 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 21 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины с 15 по 21 ноября 2025 года. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России с 15 по 21 ноября Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины и объекты топливно-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, транспортная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, места сборки, хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований, националистов и иностранных наёмников.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике тяжёлой механизированной, трёх механизированных, егерской, пехотной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка, батальона беспилотных систем ВСУ и бригады теробороны в Сумской области. На Харьковском направлении активными действиями подразделений группировки освобождены населённые пункты Двуречанское и Цегельное Харьковской области. Нанесено поражение формированиям тяжёлой механизированной, мотопехотной бригады, штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны, полка нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины. В зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили более 1155 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин, 85 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы, 31 склад боеприпасов и материальных средств.

Подразделениями группировки войск «Запад» в результате активных действий завершено освобождение города Купянск Харьковской области и продолжается уничтожение формирований ВСУ, окружённых на левом берегу реки Оскол. Кроме того, освобождены населённые пункты Новоселовка, Ставки, Масляковка, Ямполь Донецкой Народной Республики и Петропавловка Харьковской области. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. Всего за неделю в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери ВСУ составили свыше 1570 военнослужащих, четыре танка, 32 боевые бронированные машины, 133 автомобиля и 13 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 29 складов боеприпасов и 58 станций радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск в результате решительных действий освободили населённый пункт Платоновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. За неделю на данном направлении потери противника составили более 1195 военнослужащих, танк, 21 боевая бронированная машина, 115 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 12 станций радиоэлектронной борьбы, а также 26 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям шести механизированных, штурмовой, двух пехотных, трёх десантно-штурмовых, двух егерских бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и трёх бригад нацгвардии. В населённом пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Центральный и Горняк, а также на территории западной промзоны. Продолжается зачистка населённого пункта Ровное Донецкой Народной Республики.

Отражены шесть атак на бронетехнике подразделений 32-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад и 210-го штурмового полка ВСУ из района населённого пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожены до 50 боевиков, танк и два бронетранспортера М113 производства США.

В населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 51-й армии продолжают активные наступательные действия в микрорайонах Восточный, Западный и южной части города. Сорваны пять попыток формирований 35-й бригады морской пехоты вырваться из кольца окружения в северном направлении при поддержке бронетехники. Уничтожены до 25 военнослужащих и четыре боевые бронированные машины. С 15 по 21 ноября в районах населенных пунктов Красноармейск и Димитров Донецкой Народной Республики ВСУ потеряли свыше 1700 военнослужащих, два танка, 30 боевых бронированных машин, 17 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии.

Всего за неделю в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3165 военнослужащих, четыре танка, 39 боевых бронированных машин, 45 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.

В течение прошедшей недели подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенных пунктов Гай, Нечаевка и Радостное Днепропетровской области, а также Яблоково, Равнополье и Весёлое Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых бригад, четырёх штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны. Всего за неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 1790 военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, 64 автомобиля и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Днепр» в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Малая Токмачка Запорожской области. Нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны. Потери ВСУ составили до 550 военнослужащих, два танка, 12 боевых бронированных машин, 81 автомобиль и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены 46 станций радиоэлектронной борьбы, 28 складов боеприпасов и материальных средств.

За неделю ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня «HIMARS» и две пусковые установки реактивной системы залпового огня MLRS производства США.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре оперативно-тактические ракеты «ATACMS» производства США, четыре крылатые ракеты воздушного базирования «Storm Shadow» производства Великобритании, 15 управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», а также 1089 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Силами и средствами Черноморского флота в северо-восточной части Чёрного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолётов, 283 вертолёта, 97638 беспилотных летательных аппаратов, 637 зенитных ракетных комплексов, 26156 танков и других боевых бронированных машин, 1618 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31452 орудия полевой артиллерии и миномёта, 47 253 единицы специальной военной автомобильной техники».

 

 

 

