Министерство обороны Российской Федерации 19 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины с 13 по 19 декабря 2025 года. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооружёнными Силами Российской Федерации с 13 по 19 декабря нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, транспортная и портовая инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, центр сборки и испытаний безэкипажных катеров ГУР, цеха сборки и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, склады горючего и боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наёмников.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны, двух полков нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины в Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение формированиям двух тяжёлых механизированных, четырёх механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии. Всего в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 1425 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 74 автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», семь станций радиоэлектронной борьбы, 11 складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий освободили населённый пункт Новоплатоновка Харьковской области. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Потери противника на данном направлении составили более 1515 военнослужащих, два танка, 21 боевая бронированная машина, из них девять западного производства, 106 автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня «Heron» производства Хорватии и 10 орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы и 29 складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, мотопехотной, аэромобильной, двух горно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии. Всего в зоне ответственности «Южной» группировки войск потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1310 военнослужащих, танк, 16 боевых бронированных машин, из них пять производства стран НАТО, 91 автомобиль и 17 орудий полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, 26 складов боеприпасов и материальных средств.

В течение недели подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, продолжили уничтожение окруженной группировки ВСУ в городе Димитров Донецкой Народной Республики, а также зачистку от разрозненных формирований противника в районах населённых пунктов Родинское, Светлое и Гришино Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, двух пехотных, двух егерских, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, четырёх бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов». На данном направлении противник потерял более 3505 военнослужащих, три танка, 25 боевых бронированных машин, 39 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и 20 орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населённые пункты Песчаное, Герасимовка Днепропетровской области и Варваровка Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых бригад, трёх штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны. За неделю в зоне ответственности группировки войск «Восток» ВСУ потеряли свыше 1795 военнослужащих, четыре танка, 20 боевых бронированных машин, 64 автомобиля, семь орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы, девять складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии. Уничтожены до 370 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, 93 автомобиля, 19 орудий полевой артиллерии, включая две 155-мм гаубицы М777 производства США, семь станций радиоэлектронной борьбы, 18 складов боеприпасов и материальных средств.

Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб, оперативно-тактическая ракета «Гром-2», 20 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 1689 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 669 самолётов, 283 вертолёта, 103867 беспилотных летательных аппаратов, 640 зенитных ракетных комплексов, 26606 танков и других боевых бронированных машин, 1633 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32021 орудие полевой артиллерии и миномётов, 49447 единиц специальной военной автомобильной техники».

