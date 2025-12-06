В течение недели подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника на данном направлении составили более 3265 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, из них три западного производства, 17 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 5 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины с 29 ноября по 5 декабря 2025 года. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России с 29 ноября по 5 декабря Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены массированный и четыре групповых удара, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты топливно-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, транспортная и аэродромная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, цеха по производству, места хранения, предполётной подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, склады боеприпасов, ракетного топлива, горючего, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.

В течение недели в результате решительных действий подразделений группировки войск «Север» освобождён город Волчанск Харьковской области. На Харьковском направлении нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии. В Сумской области нанесено поражение формированиям трёх механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и трёх бригад теробороны. За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 1195 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, 73 автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Всего на данном направлении потери противника составили более 1575 военнослужащих, три танка, 16 боевых бронированных машин, из них шесть производства стран НАТО, 93 автомобиля и 10 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 29 складов боеприпасов, 55 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

В результате слаженных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождены населённые пункты Безымянное и Клиновое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, аэромобильной, штурмовой, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны.

За неделю потери украинских вооружённых формирований в зоне ответственности «Южной» группировки войск составили свыше 1085 военнослужащих, 22 боевые бронированные машины, в том числе восемь западного производства, 68 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 24 склада боеприпасов, горючего и материальных средств.

В течение недели подразделения группировки войск «Центр» завершили освобождение города Красноармейск Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, пехотной, двух егерских, аэромобильной, воздушно-десантной, двух штурмовых, горно-штурмовой, трёх десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и четырёх бригад нацгвардии. Потери противника на данном направлении составили более 3265 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, из них три западного производства, 17 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника. Освобождены населённые пункты Зелёный Гай, Доброполье и Червоное Запорожской области. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, двух штурмовых бригад, трёх штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны. За неделю в зоне ответственности группировки войск «Восток» ВСУ потеряли свыше 1515 военнослужащих, 14 танков и боевых бронированных машин, 77 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, четыре склада боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение в Запорожской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, трёх бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны. Уничтожены до 415 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина, 81 автомобиль, три орудия полевой артиллерии, четыре безэкипажных катера, 13 станций радиоэлектронной борьбы, 16 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

За неделю ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены пять пусковых установок реактивных систем залпового огня, из них четыре западного производства.

Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых ракет большой дальности «Нептун», реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США и 1120 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Силами Черноморского флота в северо-западной части Чёрного моря уничтожено семь безэкипажных катеров ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолётов, 283 вертолёта, 100422 беспилотных летательных аппарата, 638 зенитных ракетных комплексов, 26387 танков и других боевых бронированных машин, 1626 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31723 орудия полевой артиллерии и миномёта, 48391 единица специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil