Подразделения группировки войск России за прошедшую неделю освободили н.п. Рог, Сухой Яр и Гнатовка в ДНР, Синельниково в Харьковской области, Орестополь, Даниловка и Волчье в Днепропетровской, Новоуспеновское, Новое, Сладкое и Рыбное в Запорожской облас

Министерство обороны Российской Федерации 7 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины с 8 по 14 ноября 2025 года. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России ночью 14 ноября Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотными летательными аппаратами, по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, обеспечивающим их работу.

Кроме того, в течение недели нанесены массированный и пять групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины и объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, транспортная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, военные аэродромы, места хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований, националистов и иностранных наемников.

За неделю подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике тяжёлой механизированной, четырёх механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в Сумской области. На Харьковском направлении активными действиями подразделений группировки освобождён населённый пункт Синельниково Харьковской области. Нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны.

В зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили более 960 военнослужащих, три танка, шесть боевых бронированных машин, 70 автомобилей, а также 14 орудий полевой артиллерии. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, три радиолокационные станции, восемь складов боеприпасов и 37 складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение формированиям танковой, трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии. В районе населённого пункта Купянск Харьковской области штурмовые группы 6-й армии продолжали уничтожение окруженной группировки ВСУ. В течение суток сорваны три контратаки подразделений 1-й и 15-й бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Нечволодовка и Петровка Харьковской области, проведенные противником с целью прорыва к реке Оскол для восстановления разрушенной переправы и деблокирования окруженных военнослужащих ВСУ. Уничтожены 15 боевиков и семь боевых бронированных машин.

В течение прошедшей недели в районе населённого пункта Купянск Харьковской области противник потерял более 365 военнослужащих, 25 боевых бронированных машин, включая два бронетранспортёра М113 и три бронеавтомобиля HMMWV производства США, боевую бронированную машину «Senator» канадского производства, 42 автомобиля, четыре артиллерийских орудия, в том числе три американские 155 мм самоходные артиллерийские установки «Paladin» и шесть минометов.

Всего за неделю в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери ВСУ составили свыше 1530 военнослужащих, 35 боевых бронированных машин, 146 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены 21 склад боеприпасов, 65 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии. За неделю на данном направлении потери противника составили более 815 военнослужащих, шесть танков и 19 боевых бронированных машин. Уничтожены 11 орудий полевой артиллерии, 109 автомобилей, 11 станций радиоэлектронной борьбы, 21 склад боеприпасов, горючего и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, штурмовой, пехотной, четырёх десантно-штурмовых, трёх егерских, воздушно-десантной, аэромобильной бригад, четырёх штурмовых полков ВСУ, четырёх бригад морской пехоты, бригады теробороны и четырёх бригад нацгвардии. В районе населённого пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии продолжали уничтожение окруженных формирований ВСУ в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории западной промзоны.

Отражены семь атак подразделений 32-й механизированной бригады, 425-го штурмового полка «Скала» и 1-го штурмового полка ВСУ из района населённого пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ.

Завершена зачистка от украинских боевиков населённого пункта Рог Донецкой Народной Республики. Кроме того, в течение недели освобождены населённые пункты Сухой Яр и Гнатовка Донецкой Народной Республики.

Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 49 зданий в населённом пункте Димитров Донецкой Народной Республики и продолжают активные наступательные действия в микрорайоне «Восточный», а также в южной части города и в направлении микрорайона «Западный».

В течение прошедшей недели в районах населённых пунктов Красноармейск и Димитров Донецкой Народной Республики ВСУ потеряли свыше 1670 военнослужащих, три танка, 34 боевые бронированные машины, 31 автомобиль и шесть орудий полевой артиллерии.

Всего за неделю в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3360 военнослужащих, три танка, 45 боевых бронированных машин, 43 автомобиля, 11 орудий полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.

В течение прошедшей недели подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населённого пункта Орестополь Днепропетровской области. Кроме того, в течение недели освобождены населённые пункты Даниловка, Волчье Днепропетровской области, Новоуспеновское, Новое, Сладкое и Рыбное Запорожской области.

Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, штурмовой бригад, трёх штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны. Всего на данном направлении ВСУ потеряли до 1665 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 81 автомобиль. Уничтожены девять орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны. Потери ВСУ составили до 495 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 82 автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены 40 станций радиоэлектронной борьбы и разведки, 24 склада боеприпасов и материальных средств.

За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб, 17 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», а также 1173 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Силами и средствами Черноморского флота, а также подразделений ракетных войск уничтожены 27 безэкипажных катеров и три буксира ВСУ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолётов, 283 вертолёта, 96549 беспилотных летательных аппаратов, 636 зенитных ракетных комплексов, 26020 танков и других боевых бронированных машин, 1611 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31286 орудий полевой артиллерии и миномётов, 46649 единиц специальной военной автомобильной техники.

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 1435 мотострелкового полка (штурмового) с освобождением населённого пункта Рог Донецкой Народной Республики.

«Верные Отечеству воины полка по первому зову Родины встали на его защиту и с честью выполняют задачи специальной военной операции», – сказано в поздравительной телеграмме Министра обороны РФ.

Глава российского военного ведомства отметил, что сформированный с начала частичной мобилизации полк одним из первых прибыл в зону проведения специальной военной операции с задачей обороны стратегических рубежей страны.

«Сегодня, слаженно действуя штурмовыми подразделениями, вы уверенно продвигаетесь вперед на Красноармейском направлении, приближая день нашей общей победы. Вы увековечили память о воинах полка, которые навсегда вписали свои имена в историю, отдав жизни в борьбе за нашу Родину», – подчеркнул министр обороны РФ.

Андрей Белоусов поблагодарил личный состав полка за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу и выразил уверенность, что упорство, а также профессионализм личного состава полка обеспечат безопасность рубежей нашего государства».

