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Мурманская область. Арктика (16+)17.09.24 09:30

Подразделения группировки войск «Север» на Курском направлении, продолжая наступательные действия, освободили населённые пункты Успеновка и Борки

За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих и 13 единиц бронетехники, в том числе два танка и 11 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, три миномета, две пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе одна М270 MLRS производства США, и 8 автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 16 сентября опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации.

Подразделения группировки войск «Север», продолжая наступательные действия, освободили населённые пункты Успеновка и Борки.

Кроме того, нанесено поражение формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 112-й и 129-й бригад теробороны в районах населённых пунктов: Любимовка, Новоивановка, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстый Луг, Плехово и Покровский.

Также за прошедшие сутки подразделениями группировки отражено пять контратак противника в направлении населённых пунктов Бяхово, Большая Обуховка, Викторовка, Любимовка и Малая Локня.

В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены четыре боевые бронированные машины.

При поддержке армейской авиации и огня артиллерии за сутки отражено три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населённых пунктов Краснооктябрьский, Весёлое и Медвежье.

Потери ВСУ составили: до 50 человек личного состава убитыми и ранеными, танк и три боевых бронированных машины.

В лесных массивах продолжается ведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению диверсионных групп противника, пытающихся продвинуться вглубь российской территории.

Ударами авиации, огнём артиллерии и действиями войск поражены скопления живой силы и техники 22-й, 42-й, 61-й и 115-й механизированных, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 112-й и 129-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Богдановка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Кругленькое, Малая Локня, Мартыновка, Николо-Дарьино, Новая Сорочина, Новоивановка, Правда, Русское Поречное и Южный.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения и резервам 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой и 92-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, 1004-й бригады охраны, а также 101-й и 103-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Бондаревщина, Беловоды, Искрисковщина, Мазевка, Новая Слобода, Ободы, Речки, Руднево, Рыжовка, Павловка, Хотень, Эсмань и Юнаковка.

За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих и 13 единиц бронетехники, в том числе два танка и 11 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, три миномета, две пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе одна М270 MLRS производства США, и 8 автомобилей.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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