Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение 12 бригадам ВСУ в Курской области

За сутки потери ВСУ составили более 390 военнослужащих, уничтожены четыре танка, бронетранспортёр, 11 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, четыре миномёта, станция радиоэлектронной борьбы, одна единица инженерной техники, а также шесть пунктов управления БпЛА и два склада боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 22 января опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжёлой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трёх бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Викторовка, Гончаровка, Гуево, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Николаевка, Николаево-Дарьино, Никольский, Свердликово и Старая Сорочина.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Гоголевка, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Колмаков, Кругленькое, Куриловка, Локня, Мартыновка, Меловой, Мирный, Михайловка, Олешня, Суджа, Черкасское Поречное, Южный, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка, Мирополье, Ободы и Юнаковка в Сумской области.

Расчеты тяжёлых огнемётных систем «Солнцепек» ежедневно днём и ночью выполняют огневые задачи по уничтожению укреплённых долговременных опорных пунктов, позиций и блиндажей с бронетехникой ВСУ, поражению живой силы. Незаметно для противника, под покровом темноты, «Солнцепёк» выезжает на боевую позицию в сторону противника и отправляет пакеты 220-мм термобарических снарядов, выжигая всё живое на украинских позициях.

Попадая в цель термобарический снаряд воспламеняет взрывоопасную смесь. Температура несколько тысяч градусов плюс избыточное давление уничтожают всё живое на украинских позициях. Работать ночью расчётам боевых машин приходится чаще, чем днём. Это безопаснее, и дополнительно создаёт эффект неожиданности для противника. Боевики киевского режима, которые избежали зоны поражения наших тяжёлых огнеметов, чаще всего предпочитают покинуть позиции и отступить. Контроль и корректировка поражаемых целей проводится расчётами беспилотных летательных аппаратов, которые в режиме реального времени передают результаты поражения на командный пункт.

Успешная работа наших тяжёлых огнеметных систем позволила штурмовым группам Тульских и Рязанских десантников с минимальными потерями занять опорные пункты ВСУ и произвести их зачистку.

За сутки потери ВСУ составили более 390 военнослужащих, уничтожены четыре танка, бронетранспортёр, 11 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, четыре миномёта, станция радиоэлектронной борьбы, одна единица инженерной техники, а также шесть пунктов управления БпЛА и два склада боеприпасов.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil