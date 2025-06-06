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Мурманская область. Арктика (16+)06.06.25 09:00

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в зоне СВО

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 500 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая боевую машину пехоты «Bradley» производства США, восемь пикапов и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм буксируемая гаубица FH-70 производства Великобритании.

Министерство обороны Российской Федерации 5 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники механизированной, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и штурмового центра сил специальных операций в районах населённых пунктов Корчаковка, Варачино, Храповщина, Писаревка, Ворожба, Юнаковка, Садки и Великий Прикол Сумской области. Потери ВСУ составили свыше 180 военнослужащих, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Купянск, Глущенково, Боровая, Песчаное, Ольговка, Андреевка Харьковской области, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, три танка, бронетранспортёр М113 производства США, боевую бронированную машину «Snatch» производства Великобритании, 10 автомобилей и два артиллерийских орудия западного производства. Уничтожены восемь складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Никифоровка, Иванополье, Федоровка, Константиновка, Нелеповка и Плещеевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 240 военнослужащих, бронетранспортёр «Puma» итальянского производства, восемь автомобилей, шесть артиллерийских орудий, в том числе три производства стран НАТО. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Петровское, Удачное, Котлино, Новониколаевка, Новосергеевка, Красноармейск и Димитров Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 500 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая боевую машину пехоты «Bradley» производства США, восемь пикапов и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм буксируемая гаубица FH-70 производства Великобритании.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Запорожье, Карла Маркса, Комар и Федоровка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 195 военнослужащих, три боевые бронированных машины, три автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Каменское, Павловка, Малая Токмачка, Новоданиловка, Степовое Запорожской области, Крупица и Антоновка Херсонской области. Противник потерял до 90 военнослужащих, девять автомобилей, две самоходные артиллерийские установки, две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», шесть станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение цехам по сборке ударных беспилотных летательных аппаратов, местам их хранения и запуска, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд реактивной системы залпового «HIMARS» производства США и 154 беспилотных летательных аппарата самолётного типа, в том числе 60 вне зоны специальной военной операции».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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