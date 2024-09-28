Подразделения группировки войск «Север» отражено 11 попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации

За сутки потери ВСУ составили более 330 военнослужащих, 16 единиц бронетехники, в том числе танк, два бронетранспортёра и 13 боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие, станция РЭБ, станция контрбатарейной борьбы и восемь автомобилей. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Министерство обороны Российской Федерации 27 сентября опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово.

Также за прошедшие сутки подразделениями группировки были отражены пять контратак противника в направлении населённых пунктов Любимовка и Плехово. В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены четыре боевые бронированные машины и автомобиль. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражено 11 попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населённых пунктов Новый Путь и Медвежье. Потери противника составили более 70 человек убитыми и ранеными, уничтожены бронетранспортёр, семь боевых бронированных машин и три автомобиля. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Ударами армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Гуево, Дарьино, Колмаков, Козачая Локня, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Михайловка, Медвежье, Новая Сорочина, Новый Путь, Орловка, Плехово, Правда, Толстый Луг и Черкасское Поречное.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой, 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й и 103-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Атинское, Беловоды, Бояро-Лежичи, Глухов, Журавка, Заруцкое, Катериновка, Кружок, Москаленки, Мачулища, Новая Слобода, Павловка, Ровное, Рыжевка, Свесса и Сумы.

За сутки потери ВСУ составили более 330 военнослужащих, 16 единиц бронетехники, в том числе танк, два бронетранспортёра и 13 боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие, станция РЭБ, станция контрбатарейной борьбы и восемь автомобилей. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 17750 военнослужащих, 131 танк, 62 боевые машины пехоты, 97 бронетранспортёров, 837 боевых бронированных машин, 533 автомобиля, 143 артиллерийских орудия, 31 пусковую установку реактивной системы залпового огня, в том числе восемь «HIMARS» и шесть «MLRS» производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 37 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 18 единиц инженерной и другой техники, из них 11 инженерных машин разграждения, установку разминирования УР-77 и бронированную ремонтно-эвакуационную машину.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».k.com/mil