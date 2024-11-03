Подразделения группировки войск «Север» отразили четыре контратаки ВСУ и сорвали попытки атак противника в направлении н.п. Дарьино и Леонидово Курской области

За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожено боевая бронированная машина, а также артиллерийское орудие, миномет и три автомобиля. Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Министерство обороны Российской Федерации 2 ноября опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плёхово.

Подразделениями группировки отражено четыре контратаки противника в направлении населённых пунктов Камышовка и Новоивановка, а также сорваны попытки атак ВСУ в направлении населённых пунктов Дарьино и Леонидово.

Ударами армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 41-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 1-й бригады специального назначения, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Александрия, Викторовка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Казачья Локня, Колмаков, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Махновка, Мирный, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Новый Путь, Плёхово и Черкасское Поречное.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад, а также 129-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Локня, Мирополье, Павловка и Хотень.

За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожено боевая бронированная машина, а также артиллерийское орудие, миномет и три автомобиля. Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil