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Мурманская область. Арктика (16+)07.10.24 09:30

Подразделения группировки войск «Север» отразили две попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации

За сутки потери ВСУ составили около 200 военнослужащих, уничтожено семь единиц техники, в том числе: артиллерийское орудие, три миномета, два автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

Министерство обороны Российской Федерации 6 октября опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Дарьино, Любимовка, Николаево-Дарьино, Новый Путь и Плехово.

За прошедшие сутки подразделениями группировки отражено четыре контратаки противника в направлении населённого пункта Плехово. В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожен один автомобиль.

При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражено две попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населённого пункта Новый Путь. Потери ВСУ составили около 20 человек личного состава убитыми и ранеными, один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

Ударами армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Дарьино, Косица, Козачая Локня, Любимовка, Мартыновка, Михайловка, Меловый, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Новый Путь, Орловка, Плехово, Толстый Луг, Черкасское Поречное и Южный.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 47-й и 115-й механизированных, 36-й бригады морской пехоты, а также 101-й, 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Великая Песаревка, Катериновка, Конотоп, Миропольское, Мирополье, Макеевка, Павловка, Ободы, Павловка, Петровское, Речки, Суходол, Уланово и Фрунзенка.

За сутки потери ВСУ составили около 200 военнослужащих, уничтожено семь единиц техники, в том числе: артиллерийское орудие, три миномета, два автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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