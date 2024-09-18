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Мурманская область. Арктика (16+)18.09.24 09:30

Подразделения группировки войск «Север» отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации

За сутки общие потери ВСУ составили до 400 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, боевая машина пехоты CV-90 шведского производства и 14 боевых бронированных машин, а также пять артиллерийских орудий, пять минометов, шесть автомобилей и инженерная машина разграждения.

Министерство обороны Российской Федерации 17 сентября опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации.

Подразделения группировки войск «Север» продолжают наступательные действия, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии, а также 112-й и 129-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Любимовка, Малая Локня, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстый Луг и Плехово.

За прошедшие сутки подразделениями группировки «Север» сорваны четыре попытки атак противника в направлении населённых пунктов, Любимовка, Малая Локня, Ольговка и Черкасская Конопелька. В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены три боевые бронированные машины и два автомобиля.

При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражено пять попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населённых пунктов Веселое и Медвежье.

Противник потерял до 40 человек личного состава убитыми и ранеными, два танка, боевую машину пехоты CV-90 шведского производства, четыре боевых бронированных машины и инженерную машину разграждения.

Ударами авиации, огнём артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 112-й и 129-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Дарьино, Косица, Куриловка, Кругленькое, Зазулевка, Любимовка, Мирный, Махновка, Михайловка, Малая Локня, Николо-Дарьино, Новый Путь, Новая Сорочина, Новоивановка, Орловка, Правда, Плехово, Русское Поречное и Толстый Луг.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-ой бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й, 106-й и 119-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Беловоды, Гуриновка, Кружок, Катериновка, Мазевка, Новая Слобода, Ободы, Ревякино, Речки, Руднево, Россоши, Павловка, Шалыгино, Хотень, Эсмань и Юнаковка.

За сутки общие потери ВСУ составили до 400 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, боевая машина пехоты CV-90 шведского производства и 14 боевых бронированных машин, а также пять артиллерийских орудий, пять минометов, шесть автомобилей и инженерная машина разграждения.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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