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Мурманская область. Арктика (16+)29.09.24 09:30

Подразделения группировки войск «Север» отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении н.п. Новый Путь и Медвежье

За сутки потери ВСУ составили более 370 военнослужащих, 8 единиц бронетехники, в том числе танк, две боевые машины пехоты М2 «Bradley» производства США и пять боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия и восемь автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 28 сентября опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово.

Также за прошедшие сутки подразделениями группировки отражена атака противника в направлении населённого пункта Любимовка, и сорваны попытки контратак в направлении Кремяное, Камышевка и Черкасское Поречное. В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными.

При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражено пять попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населённого пункта Новый Путь и Медвежье. Потери противника составили более 60 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины и два автомобиля.

Ударами армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой и 17-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Богдановка, Гуево, Дарьино, Кубаткин, Кругленькое, Княжий 1-й, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Медвежье, Меловый, Новый Путь, Орловка, Плехово, Правда, Русское Поречное, Толстый Луг и Черкасское Поречное.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 41-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых, 1-й бригады нацгвардии, а также 101, 103 и 107 бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Беловоды, Бруски, Бунякино, Глухов, Журавка, Кучеровка, Кондратовка, Кружок, Малушино, Могрица, Мирлоги, Павловка, Ревякино, Ровное, Речки, Уланово и Шалыгино.

За сутки потери ВСУ составили более 370 военнослужащих, 8 единиц бронетехники, в том числе танк, две боевые машины пехоты М2 «Bradley» производства США и пять боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия и восемь автомобилей.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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