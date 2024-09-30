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Мурманская область. Арктика (16+)30.09.24 09:30

Подразделения группировки войск «Север» отразили шесть попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении н.п. Новый Путь

За прошедшие сутки подразделениями группировки отражено пять контратак противника в направлении населённых пунктов Любимовка, Кремяное и Плехово, а также сорваны попытки атак в направлении Ольговка и Погребки. В результате ВСУ потеряли до 60 человек убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и автомобиль.

Министерство обороны Российской Федерации 29 сентября опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» продолжают ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-ой бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово.

За прошедшие сутки подразделениями группировки отражено пять контратак противника в направлении населённых пунктов Любимовка, Кремяное и Плехово, а также сорваны попытки атак в направлении Ольговка и Погребки. В результате ВСУ потеряли до 60 человек убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и автомобиль.

При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражено шесть попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населённого пункта Новый Путь. Потери противника составили более 50 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены: танк, четыре боевые бронированные машины и автомобиль. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Ударами армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-ой и 17-й бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 112-й, 116-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Гуево, Дарьино, Ивашковский, Колмаков, Кругленькое, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Медвежье, Мирный, Новый Путь, Новая Сорочина, Орловка, Плехово, Правда, Толстый Луг и Черкасское Поречное.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 80-й и 95-й десантно-штурмовых, 1-ой бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Беловоды, Бояро-Лежичи, Ворожба, Вишенки, Глухов, Журавка, Кучеровка, Мирополье, Приволье, Павловка, Ревякино, Речки, Сумы, Червонопрапорное, Шалыгино и Хотень.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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