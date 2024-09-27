За сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих и 12 боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия и 11 автомобилей. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается

Министерство обороны Российской Федерации 26 сентября опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й и 41-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово.

За прошедшие сутки подразделениями группировки отражена контратака противника в направлении населённого пункта Обуховка. В результате ВСУ потеряли до 15 человек убитыми и ранеными, уничтожено две боевые бронированные машины и автомобиль.

При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населённого пункта Новый Путь и Медвежье. Потери противника составили до 40 человек личного состава убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля.

Ударами армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Богдановка, Гуево, Дарьино, Кругленькое, Кубаткин, Княжий 1-й, Косица, Любимовка, Мартыновка, Махновка, Малая Обуховка, Медвежье, Новая Сорочина, Новоивановка, Новый Путь, Орловка, Плехово, Толстый Луг и Южный.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых, 1-ой бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й, 106-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Барило, Беловоды, Бывалино, Ворожба, Журавка, Глухов, Гуриновка, Заруцкое, Искрисковщина, Кислая Дубина, Катериновка, Павловка, Речки, Старые Вирки, Стецьковка, Сумы, Шалыгино и Хотень.

За сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих и 12 боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия и 11 автомобилей.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil