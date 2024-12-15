За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих ВСУ, уничтожены танк, боевая машина пехоты «Bradley» производства США, боевая бронированная машина, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, миномет и станция радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 14 декабря опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям трёх механизированных, тяжёлой механизированной, двух танковых, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Викторовка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Руссккое Поречное и Свердликово.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Александрия, Гоголевка, Кругленькое, Мирный, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка, Иволжанское, Малая Рыбица, Мирополье, Сенное и Юнаковка в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих ВСУ, уничтожены танк, боевая машина пехоты «Bradley» производства США, боевая бронированная машина, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, миномет и станция радиоэлектронной борьбы. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil