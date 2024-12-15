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Мурманская область. Арктика (16+)15.12.24 09:30

Подразделения группировки войск «Север» поразили живую силу и технику ВСУ в районах 13 населённых пунктов Сумской области

За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих ВСУ, уничтожены танк, боевая машина пехоты «Bradley» производства США, боевая бронированная машина, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, миномет и станция радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 14 декабря опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям трёх механизированных, тяжёлой механизированной, двух танковых, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Викторовка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Руссккое Поречное и Свердликово.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Александрия, Гоголевка, Кругленькое, Мирный, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка, Иволжанское, Малая Рыбица, Мирополье, Сенное и Юнаковка в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих ВСУ, уничтожены танк, боевая машина пехоты «Bradley» производства США, боевая бронированная машина, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, миномет и станция радиоэлектронной борьбы. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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