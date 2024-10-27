Подразделения группировки войск «Север» предотвратили попытка ВСУ прорваться через госграницу России в направлении н.п. Новый Путь

За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, уничтожено 14 единиц бронетехники, в том числе четыре боевые машины пехоты, из них одна CV-90 шведского производства, и 10 боевых бронированных машин, а также две пусковые установки реактивных систем залпового огня «HIMARS» производства США...

Министерство обороны Российской Федерации 26 октября опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плёхово.

Подразделениями группировки отражено четыре контратаки противника в направлении населённых пунктов Камышовка, Новоивановка и Погребки. ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожено пять боевых бронированных машин. Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Кроме того, предотвращена попытка ВСУ прорваться через государственную границу Российской Федерации в направлении населённого пункта Новый Путь. Потери противника составили около 10 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожена боевая машина пехоты CV-90 шведского производства. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

Ударами армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Александрия, Викторовка, Гоголевка, Гуево, Дарьино, Замостье, Зеленый Шлях, Казачья Локня, Колмаков, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Мартыновка, Мирный, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плёхово, Правда, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, 1004-й бригады охраны, 103-й, 107-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Алексеевка, Басовка, Владимировка, Журавка, Мирополье, Павловка.

За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, уничтожено 14 единиц бронетехники, в том числе четыре боевые машины пехоты, из них одна CV-90 шведского производства, и 10 боевых бронированных машин, а также две пусковые установки реактивных систем залпового огня «HIMARS» производства США и две транспортно-заряжающие машины к ним, три миномёта и шесть автомобилей. Восемь военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil